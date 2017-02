Nadie puede acusar al Papa Francisco de tener y defender una ideología política, salvo aquella impuesta y mandatada por Cristo. Es por eso que sus reflexiones sobre temas actuales deben ser tomadas con la seriedad que corresponde.

Francisco ha opinado que “el peligro en tiempos de crisis es buscar un salvador que nos devuelva la identidad y nos defienda con muros”.

Es que esto ha pasado innumerables veces en la historia de la humanidad y los “salvadores” terminan siendo mucho más nefastos que cualquier otro gobierno anterior, que por lo general también han sido malos.

Mussolini en Italia y más cerca en el tiempo y en la geografía el peruano Fujimori. Ambos habían llegado al poder por el voto popular y una amplia ventaja en las urnas.

Es una prueba más de lo que puede el populismo, porque si algo los llevó al poder, desconociendo lo que realmente eran y cómo pensaban, fue porque ambos no hacían más que decirle a la gente lo que la gente quería oír. Es decir, “pintaban” una nación próspera, en desarrollo y demás.

Lejos, muy lejos quedó esto, al menos de lo que sabemos del Perú de Alberto Fujimori cuando asumió el poder, porque fue la época más corrupta y arbitraria que conoció la nación incaica en los últimos tiempos.

Ahora se cierne una nueva amenaza, al menos Donald Trump no ocultó sus ideas ni sus intenciones, las expresó a los cuatro vientos y sin embargo la mayoría de la ciudadanía estadounidense le dio su respaldo.

Algunas de las cosas que ha dicho sobre todo, son nefastas. Por ejemplo considerar el “submarino” (inmersión en agua de una persona hasta semi ahogarlo para que confiese lo que creemos que sabe) un método “válido” para obtener información, es de por sí haber caído en un extremismo demencial.

No ignoramos que hay personas que ocultan información, como las ha habido en todas las épocas, e incluso los militares participantes en los gobiernos dictatoriales han hecho un “pacto de silencio” que prometieron llevar hasta la tumba.

Pero no concebimos una manera de obtener una confesión válida reñida con el derecho, es decir, jamás admitiremos un método como el de la tortura, cualquiera sea a estos efectos.

Si algo hay que hacer en este sentido es ajustar y perfeccionar los mecanismos legales, pero sin violar los derechos de los ciudadanos.

La sabiduría del Papa Francisco lo ha expresado muy bien, esperar en forma cautelosa es lo que se aconseja en la actual situación.

Como señalaba un conocido eslogan televisivo “no diga que no se lo dijimos…”.

A eso debemos atenernos.

Alberto Rodríguez Díaz