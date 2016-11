El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi ha afirmado en una audición radial, que la suspensión del actual torneo del fútbol uruguayo y que lo den por finalizado, como ha planteado el presidente de Peñarol, no es solución y al contrario podría agravar el asunto.

Es una opinión respetable, pero el Ministro peca del mismo error que ha hecho ver reiteradas veces. El tema es que estamos ante un tema complejo, multidisciplinario, que seguramente no puede ser “resuelto” de raíz con medida alguna ni tampoco puede esperarse que se logre resolver de un momento a otro.

Pero a diferencia de lo que sostiene el Ministro, entendemos que la suspensión del fútbol, debido a que no están dadas las condiciones para tener este tipo de espectáculos, es una medida que ayudará a reflexionar sobre el problema y seguramente va en la dirección correcta, aún cuando es posible que active el problema de la violencia en otros ámbitos.

En estas columnas hemos sostenido que la violencia no es un problema de fácil solución, tiene muchas patas y lamentablemente nadie ha logrado dominar todas al mismo tiempo.

La violencia en los espectáculos públicos no es de ahora, sólo que ha ido creciendo y se ha escapado de las manos de todas las autoridades que tiene que ver con su control. Quizás porque se han tomado medidas “tibias”, pensando en que todos sus cultores tienen el mismo perfil de “víctimas” de problemas sociales y demás.

Hemos errado el camino, porque si bien puede haber casos como éstos, sólo son excepciones y un homicida es un homicida, sea el motivo que sea que lo lleva a tener esta conducta.

No se puede perder de vista que en cualquier homicidio hay homicidas y víctimas y nada, ni nadie puede justificar tamaño delito.

La violencia está en el origen, vale decir las generaciones de los últimos años han sido “educadas” en la obtención a cualquier precio de lo que entienden que precisan para su placer.

Esto lleva a que “cualquier precio” significa que no hay cosa alguna que pueda detenerlos cuando lo que quieren lo tiene otro o puede dárselo otro u otros. Esto ha llevado a los crímenes más aberrantes. Lo mismo sucede cuando alguien no quiere o no tiene posibilidades de satisfacer sus requerimientos.

Esta es la situación y que nadie se equivoque. No hay fórmulas mágicas para salir de ella, pero hay medidas que contribuyen, que van en la dirección correcta y esto hay que tenerlo muy claro.

Alberto Rodríguez Díaz