En estas columnas hemos planteado, creemos con claridad, nuestro concepto con respecto al rol que le corresponde y debería asumir la mujer en la sociedad.

Hemos dicho que para nosotros no es una cuestión de género. Vale decir que es que se le deba franquear el ingreso a las mujeres a los diferentes poderes del Estado y a la función privada no por ser mujeres, sino por capacidad, por conocimiento, por idoneidad para la función.

Vale decir que -a nuestro juicio – no debe ser una concesión graciosa, por la sencilla razón de que sea mujer, sino que debe ser un acceso legítimo por capacidad y conocimientos.

Nada mejor y más legítimo que esto. Cuando se planteó la “cuotificación” femenina en el país, entendíamos que no era lo mejor. Es decir que por ley se obligara a los partidos políticos a integrar un lugar cada dos hombres en las listas de candidatos.

Hecha la ley hecha la trampa y poco o nada aportó esta ley a la integración de la mujer a la política. Hoy al conocerse los nombres de los nuevos integrantes del Poder Ejecutivo, se comprueba que en lugar de las cinco mujeres que integraban el gabinete anterior (Educación, Desarrollo, Turismo, Vivienda e Industria), ahora sólo lo harán dos, (Economía y Vivienda).

Aunque con las sub secretarías y otros altos cargos se llegará a siete, lejos estamos de hallarnos ante un avance notorio hacia la igualdad que tanto se pregona.

Entiéndase bien, no nos mueve un sentimiento machista, de creer que los hombres somos capaces de desempeñar mejor un cargo que una mujer. Incluso hay funciones en que entendemos que podrían ser desempeñadas más ventajosamente por una mujer frente a un hombre.

Hoy la contribución de la mujer es desde otros planos. Tiempo atrás se sostenía que “detrás” de un gran hombre siempre existía una gran mujer. Sentencia que seguramente tuvo su razón de ser porque a la prueba está que hubo grandes mujeres que sostuvieron y apuntalaron lo actuado por personajes de la historia.

Pero hoy el aporte de la mujer llega desde otros planos de igualdad. La mujer ha demostrado que puede contribuir tanto como el hombre mismo. Es más hoy mantenemos dudas sobre la pertinencia o no de la cuotificación, por el sencillo hecho de que si la integración de la mujer sigue librada a la voluntad del hombre, es probable que continúe relegada, debido a que el concepto está demasiado arraigado y hasta parece “natural” que sean los hombres los que ocupemos los principales cargos.

Sin duda que es grande la responsabilidad de las mujeres que asumen, pero de su idoneidad depende en buena medida que se abran también otras puertas.

A.R.D.