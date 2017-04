La medida adoptada por el gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro, levantando los fueros de los parlamentarios y restringiendo funciones de la cámara legislativa, era a todas luces un absurdo, que felizmente horas más tarde fue dejado sin efecto.

Conste que no ignoramos las maniobras que se pueden hacer desde un legislativo conducido por la oposición a un gobierno, ya sea local, departamental, nacional o internacional.

Pero es – a nuestro entender – una falta de respeto a la capacidad analítica del ciudadano común, creer que “la masa” es tan ingenua que se la puede conducir abiertamente con medidas populistas o sea con aquellas que el pueblo quiere escuchar porque le han convencido que son posibles y que si no se las adopta es sencillamente porque no se quiere o se trata de beneficiar a ciertos sectores o ciertos votantes…

Sabemos que no son verdades en blanco y negro, sino en tono de grises, porque lamentablemente hay de todo en todos lados.

Ahora bien, volviendo al tema inicial, la disolución de un parlamente o la restricción del mismo, sea en el estado que sea, en el regimen o el sistema que sea, ha sido, es y será siempre un golpe de Estado disimulado.

La separación de los poderes y el funcionamiento con plena independencia de ellos, es decir el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo ha sido la base de toda constitución democrática.

No somos defensores a ultranza del actual regimen venezolano, al que cuestionamos diversas medidas, en especial el mantener presa a gente que piensa diferente, sin motivos claros y específicos, pero tampoco suscribimos todo lo que se dice sin mostrar la mano.

El tema Venezuela seguramente que es harto difícil y complicado. Está plagado de intereses que no suelen verse en la superficie, sino que se manejan lejos de la opinión pública, donde se deciden los temas, se adoptan las decisiones y se determinan las estrategias para la difusión. De esto no se salva nadie y quien crea que “tal o cual” está diciendo toda la verdad sin otro interés que difundir ésta, es un ingenuo.

Sabemos que cada quien tiene sus intereses en el tema y Venezuela, como Irak en oriente medio, es una nación rica en petróleo, el hidrocarburo más preciado y que hasta el momento no tiene nada capaz de sustituirlo adecuadamente, eclipsando todas sus ventajas y por lo tanto quien tenga directa o indirectamente el poder de decisión allí será por lo menos un socio estratégico vital para cualquier política.

Dicho esto, reiteramos, no nos gusta y jamás compartiremos la decisión de vetar o reducir las atribuciones constitucionales que tiene un órgano elegido por la voluntad popular como es una rama parlamentaria, porque está en la esencia de toda democracia y mal que nos pese a ello debemos ceñirnos.

¡Que conste!

Alberto Rodríguez Díaz