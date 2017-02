Es indudable que las condiciones del actual verano han sido más que propicias para la proliferación del mosquito Aedes Aegypti y nadie puede dudar que en gran medida la llegada de las temibles enfermedades que transmite como el dengue, la chikungunya, el zika, la fiebre amarilla, depende en buena medida de lo que hagamos los humanos para tratar de frenar o disminuir las posibilidades de ser infectados por los mosquitos.

Para hablar en términos reales, debemos asumir que el grueso de la población salteña, y nos tememos que en el resto del país la situación sea muy similar, no se ha interesado en absoluto por eliminar los reservorios de agua en donde los mosquitos depositan sus larvas.

En cualquier parte de la ciudad pueden verse neumáticos abandonados, botellas de plástico, tapitas y plásticos en general, los que al acumular agua de lluvia sirven precisamente de reservorio para el insecto.

Estamos hablando de enfermedades graves, que una vez que aparecen a nivel humano son más difícil de controlar, porque son de rápida y fácil expansión.

El Aedes Aegypti mosquito transmisor de todas estas enfermedades apareció en el departamento hace no menos de 20 años. Desde entonces se implementó una campaña de erradicación del insecto y prevención de la enfermedad, pero hasta el momento la población en su gran mayoría sigue siendo insensible a la misma.

La población de mosquitos ha ido creciendo en cuanto desde entonces todas las investigaciones que se han hecho han dado el mismo resultado, cada vez se detectan más mosquitos y en los últimos años, por ejemplo, han aparecido ya los primeros casos de dengue autóctono, vale decir, en personas que no se han movido del país y por lo tanto han contraído la enfermedad aquí.

En varias ocasiones hemos sostenido que el hecho de que el Uruguay se vea libre de varias enfermedades que están presentes en la región, no obedece tanto a las campañas de prevención existentes, sino a hechos absolutamente fortuitos, porque el país en esta parte ni siquiera tiene accidentes geográficos importantes que puedan constituirse en barreras naturales en este sentido, como montañas o cursos de agua extensos.

Este aspecto sigue estando latente y por lo tanto, no somos de los más optimistas en materia de prevención de estas enfermedades, algunas de ellas, como el zika y la leishmaniasis, la primera primera transmitida por el Aedes Aegypti y la segunda por una flebótomo o mosquita cuya presencia también se ha detectado en Salto, sólo es cuestión de tiempo para que aparezcan aquí.