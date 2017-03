Seguramente que entre los conductores que en los últimos días han visto incautados sus vehículos, motos o autos, por diversas irregularidades, hay personas que utilizan estos vehículos para trasladarse a su trabajo o cumplir tareas habituales.

Ahora bien, si la incautación se ha debido a alguna suerte de irregularidad o transgresión, nadie puede quejarse. Cuando circulamos en estas condiciones sabemos que estamos arriesgando una incautación porque así debe ser.

No es de recibo entonces “victimizarse” o sentirse “injustamente” afectado. Tampoco nos sirve aquello de que seguramente el fin es recaudatorio o se apunta a perjudicar a quien trabaja, no a los delincuentes y otros que usan sus vehículos para sus fechorías, las denominadas “picadas” y similares que muchas veces se dan con vehículos incluso sin luces que son capaces de atropellar a quien pretende detenerlos antes de asumir su infracción.

Ordenar el tránsito en la ciudad debe ser una premisa. Siempre lo sostuvimos y a diario vemos un alto número de transgresiones evidentes, desde quienes hablan por celular sosteniendo el aparatito con una mano mientras conducen con la otra, quienes adelantan en zonas no autorizadas y no faltan “los dueños de la calle” que circulan por la izquierda o apenas alguien demora más de lo previsto para estacionar o aguarda que termine su pasaje algún peatón dándole la preferencia que corresponde, para hacerles sonar su bocina urgiéndole pasar.

Ni que hablar de las infracciones que se ven en las esquinas céntricas, vehículos que se detienen donde no pueden hacerlo y allí permancen obligando a los peatones a dar un amplio rodeo para pasar, los que “atropellan” para pasar antes que el peatón e incluso como ha sucedido, embisten en una cebra donde el peatón tiene absoluta preferencia. Están también los que aceleran en lugar de detenerse ante la aparición de la luz amarilla del semáforo.

Son sólo algunas muestras del desorden que a diario puede verse en el tránsito urbano. Que alguien decida hacer cumplir las normas de tránsito nos parece excelente. Seguramente serán pocos los conductores que tengan todo en orden, pero cuando se fiscaliza recién nos acordamos que debemos regularizar alguna irregularidad.

Aquello de que la letra con sangre entra también es aplicable en estos casos, donde las infracciones sólo pueden disminuirse o quizás eliminarse, mediante la aplicación de las multas correspondientes.