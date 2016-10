Los últimos datos conocidos, en referencia al trabajo en la zona son preocupantes, dado que el índice de desocupación se hallaba por entonces bastante más alto de lo que ha promediado en los últimos años.

Esto nos trae a la memoria uno de los absurdos más grandes de los que hemos tenido conocimiento. Años atrás, se sostuvo desde la Intendencia (en el último período del escribano Malaquina) que la desocupación en Salto “apenas superaba el uno por ciento y fracción”.

Dijimos por entonces que era un absurdo total. De ser cierta la afirmación Salto tendría por entonces una desocupación menor a la existente en Nueva York de esos días y esta no era la realidad que se podía observar precisamente, aunque de seguro que no alcanzaba los índices actuales.

Pero dejemos la historia antigua.

Hoy en alguna medida las cifras de las estadísticas parecen haber cambiado, porque tiempo atrás eran frecuentes los llamados a zafreros para trabajar en el arándano, el citrus y otras tareas, cosa que hoy en día no vemos.

Es más, según el Ministerio de Trabajo por entonces existía preocupación en algunos sectores laborales, oficios artesanales donde prácticamente no se encontraban trabajadores en el país.

Es más, por entonces se nos manifestó que en algún caso específico se ha tratado de conseguir trabajadores en países vecinos, debido a que las convocatorias han sido infructuosas.

Esto nos lleva a pensar en que es importante la cantidad de trabajo, pero también la calidad, tanto del trabajo como del trabajador.

Es importante que el trabajador ponga de sí en cuanto a su preparación, a reunir conocimientos y técnicas que lo capaciten para desempeñarse con idoneidad en lo que haga.

Hoy día, todo debe ser rápido, de hoy para hoy y eso ha llevado a que los procesos de capacitación que necesariamente requieren de una inversión de tiempo y dedicación pocas veces sean seguidos como corresponde por los jóvenes, que urgidos por hallar su espacio laboral dejan de lado el tiempo necesario de aprendizaje.

Es un aspecto al que necesariamente debe prestársele la atención, en primer lugar por los propios interesados, pero también por quienes tienen por misión atender la educación y los planes de enseñanza, base de la formación que nos disciplina y ordena para prepararnos para el resto de la vida.