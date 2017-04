Esta semana se inició en el Uruguay la campaña de vacunación antigripal 2017. Conseguir las dosis (600 mil) de vacuna adecuada y necesaria para la demanda de los uruguayos tiene un costo muy importante para nuestro país y por lo tanto debe entenderse el costo que tiene para todos.

La vacuna comienza a hacer efecto, contra las tres cepas más frecuentes de la gripe, recién a los 15 días de inoculada.

Pero muchos uruguayos en general somos reacios a vacunarnos. Con argumentos pueriles o cualquier excusa rechazamos frecuentemente esta acción sanitaria.

Prueba de ello es que el año anterior, los niños que constituyen una de las franjas de edad de mayor riesgo y posibilidades de contraer la enfermedad, sólo alcanzó a hacerlo un 29 por ciento, vale decir poco más de la cuarta parte del universo que conforma esta franja.

Hay que saber que la influenza es causada por un virus y se trata de una enfermedad respiratoria contagiosa que cuando se registra junto a algunas complicaciones puede incluso ser mortal.

Uruguay ha asumido la debida responsabilidad en relación a eta enfermedad a menudo frecuente en todos los países de la región y de allí que haya priorizado la vacunación a los denominados “grupos de riesgo”. Con esta denominación se designa a las embarazadas, los niños, a partir de los seis meses y hasta los cuatro años, al personal de salud todo (médicos, enfermeros y demás), a los adultos mayores de 65 años y a las personas que tienen patologías crónicas de enfermedades respiratorias.

Precisamente el personal médico y no médico ha reiterado su convicción que la vacuna preventiva es la mejor forma de evitar consecuencias lamentables.

Tanto es así que los primeros que aparecieron en televisión vacunándose ha sido el Ministro de Salud Pública, el Director Nacional de Salud y otras altas autoridades.

Ahora bien, queremos dejar muy en claro que la obstinación en no vacunarse, porque “alguien” alguna vez sostuvo que se vacunó y la gripe le dio más fuerte es pura ignorancia. Para esto hay que entender que la vacuna no nos pone a salvo de todas las cepas de gripe existentes, sino de las tres mas frecuentes y de mayor gravedad.

Es probable entonces que alguna persona enferme, pero será de menor gravedad y seguramente de alguna de las cepas que la vacuna no cubre, por lo tanto reiteramos añgo que se nos ha inculcado desde el propio sector médico: no vacunarse es sencillamente de ignorantes.