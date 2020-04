Ver como la enorme mayoría de los uruguayos respetamos las indicaciones y recomendaciones del personal sanitarios y similar que lucha contra la pandemia del coronavirus (covid- 19), es reconfortante.

No podemos sino admitir que no todo el mundo obra de la misma manera. En esta semana Santa tan particular, no sólo hay gente que alquila sus propiedades para que otros salgan, las aprovechen y hagan turismo, sino también hay gente que comete otras infracciones o al menos vulnera las recomendaciones que se están difundiendo.

Es que pese al esfuerzo de la enorme mayoría de los uruguayos, no sólo el personal de la salud que está en la primera línea del combate al virus, sino de vecinos, policías y demás que en están expuestos prioritariamente, ellos siguen sin tomar en serio el riesgo que supone esta pandemia.

No estamos alegando que debemos tener pánico ante la situación ni mucho menos, sino que consideramos que más allá de lo que digamos, debemos asumir con la debida responsabilidad el riesgo de la hora. Tenemos que saber que hay gente en el Uruguay y en el mundo que se está jugando la vida para enfrentar el virus no porque les guste hacerlo, sino por responsabilidad profesional muchas veces.

Así como hemos visto a gente levantar las cintas amarillas (a la entrada del parque Harriague o en la Costanera, por ejemplo para burlar el esfuerzo de quienes la han instalado allí), también hemos visto como en las redes sociales gente de minúscula capacidad intelectual, trata de sacar provecho o de llevar agua para su molino de la situación que vivimos.

Es así como oímos hablar de herencias malditas y hemos visto y oído endiosar a algunos políticos y denostar a otros.

Creemos equivocado tanto lo uno como lo otro. Lo hemos dicho en estas columnas, para nosotros no es momento de buscar culpables ni tampoco de atribuirse méritos. Ya llegará el momento de hacerlo, que no es este y esperemos que cuando llegue lo hagamos con total responsabilidad, razonando y asumiendo virtudes y errores.

Por el momento debemos decir que nos rechina y rechazamos tanto una posición como la otra, sencillamente porque para nosotros al menos, demuestra la estrechez mental de quienes así obran.

Pero no lograrán llevarnos a su campo, nos sentimos orgullosos de la mayoría de los uruguayos, los que respetan las recomendaciones, los que se preocupan por los demás, los que respetan y contribuyen a que otros lo hagan.

Las excepciones de los que entienden oportuno sacar provecho de la situación, son seres minúsculos que ni siquiera vale la pena tenerlos en cuenta.

A.R.D.