El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó en recientes declaraciones que no se ha comprobado la instalación de carteles del narcotráfico en el Uruguay, pero que sí han pasado por el país.

Añadió que por lo general los carteles del narcotráfico no utilizan la violencia en estos países, pero sí, la corrupción como forma de conseguir lo que se proponen.

Pero quizás lo más importante que dijo el ministro, a nuestro entender, es que “quizás los puntos de frontero no siempre han funcionado como deberían funcionar”.

Ahora bien, lo que cabe sería preguntarle al ministro, como integrante del Poder Ejecutivo, vale decir parte del gobierno nacional, ¿qué se ha hecho y qué se hace, para que no ocurran estas infracciones?

Hay que saber además que recientemente se ha asegurado a nivel de medios de comunicación que el famoso “guardián”, un sofisticado sistema de vigilancia que fuera incorporado por el Ministerio del Interior, no funciona.

Se trata de un sistema cuya puesta en funcionamiento incluso diera lugar a una dura polémica, debido a que algunos sectores de la población entienden que viola algunos aspectos del derecho a la intimidad que tiene la población.

De todas formas se puso en funcionamiento y de acuerdo a lo que trascendió en su momento, fue determinante para descubrir las actividades de uno de los principales líderes de un sangriento cartel mexicano, que era dirigido desde Punta del Este.

Lo que corresponde a nuestro departamento es precisamente la crítica del Ministro, debido a que Salto sufre la incidencia de dos pasos fronterizos, cuando no tres. Vale decir, con Argentina, Brasil y en menor medida también con Paraguay y es evidente que estas fronteras son permeables, a la prueba está la cantidad de mercadería extranjera que se comercialice en Salto.

¿Sabe el ministro, por ejemplo que estamos a 5 minutos en una embarcación rápida de Argentina y en uno de los lugares más conflictivos de la vecina orilla, frente a Corralito, donde desde hace varios años atrás se eliminó el puesto de vigilancia de Prefectura?

Nadie en Salto ignora esto, que Bonomi acaba de “descubrir”, lo que nos interesa es saber ¿cómo lee el gobierno esta realidad y qué medidas piensa tomar?, si es que las piensa…