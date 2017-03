Desde luego que el haber asumido la Jefatura de Policía de Salto es un enorme compromiso. Salto es en estos momentos uno de los departamentos más complicados en materia de seguridad, a cinco minutos de la Argentina a través del río y con una buena embarcación y cercano a la frontera brasileña.

Son sólo algunos de los elementos a tener en cuenta a la hora de tratar de combatir el alto nivel de delincuencia existente en estos momentos, con hurtos, rapiñas y arrebatos a toda hora y en cualquier parte de la ciudad.

No pretendemos alarmar, sino sencillamente asumir cuál es la realidad que enfrenta Salto en esta materia. No somos de los que entienden que debemos esperar todo de la Policía, porque la labor preventiva, la disuasiva y la represiva, son sólo aspectos que hacen a tratar de evitar o sancionar a los delincuentes, pero la génesis del problema no se arregla con ninguno de estos aspectos.

Aquí se trata de cambiar las reglas de juego, de educar en valores y el respeto hacia los bienes ajenos desde el seno familiar, como era antes y debería seguir siendo ahora.

Lamentablemente no es así y hoy a través de todos los medios de comunicación masiva nos tratan de convencer que lo importante es tener, conseguir ya sea dinero o un buen pasar, sin reparar en los medios por los cuales se logre acceder a los mismos. Es más, si para ello hay que dejar en la calle a nuestros padres o abuelos, sacarles lo poco que tienen o incluso “condenarlos” a un asilo o depósito de ancianos “no importa, lo único que interesa es tener, conseguir lo que me permita acceder a lo que quiero.

Una gran contribución a esta situación es también la maldita droga. Hoy vemos cada vez más jóvenes deambulando en la calle totalmente destruidos, mendigando, cuando no robando, para conseguir la maldita pasta base de cocaína u otras drogas.

Seguramente que no es una tarea fácil tratar de conseguir más seguridad, de poner en vereda a los delincuentes, pero principio quieren las cosas y para ello habría que comenzar por saber quiénes están de un lado de la vereda y quiénes están del otro. Entiéndase bien, no quienes dicen estar de un lado, sino quienes demuestran estar que es muy diferente, porque en buena medida este es un elemento esencial.

Basta con mirar para otro lado, para no complicarse, en algunos casos, para que la delincuencia se sienta con las manos libres para robar, lastimar e incluso matar.

Que nadie crea que estamos exagerando, porque en realidad sólo estamos tratando de hallar las profundas raíces que tiene la situación.