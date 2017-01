El camino impulsivo está empedrado de malos ejemplos, de hechos lamentables y situaciones horribles que se han engendrado en la reacción impulsiva, en “la manija” para decirlo con términos populares o en el enceguecimiento ante un rumor o una estimación.

Las amenazas anónimas, veladas o explícitas que se han formulado generalmente a través de las redes sociales a raíz de la muerte en condiciones que aún no han sido explicadas debidamente ante los padres del niño fallecido en primer lugar y la población, constituye un claro ejemplo.

Esta situación merece un estudio más profundo. En primer lugar, es un hecho real y concreto, y no por habitual se torna legítimo, que nadie informe al paciente qué tipo de medicamento se le aplicará. No ya cuáles son sus efectos y por qué se le aplica, es decir aspectos ya más técnicos, sino sencillamente cuál será el medicamento o el tratamiento que el galeno decide aplicar.

Esta es la situación habitual, nadie ignora que el paciente y sus familiares deben poco menos que entregarse atados de pies y manos al médico, es decir confiando ciegamente, porque no hay explicación alguna, ni qué medicamento se le aplicará, en qué dosis, cada cuántas horas, nada…

Esto invalida la posibilidad de controles y de evitar errores que obviamente pueden desencadenar verdaderas tragedias…

No ignoramos que generalmente en Salud Pública los pacientes en alto porcentaje –no todos – desde su ignorancia de conocimientos médicos por supuesto, son proclives a “manijiarse”, a dejarse llevar por rumores y demás, pero esto en nada invalida la posibilidad de controlar, mediante el conocimiento de la disposición del médico, que no haya errores a este nivel.

De todas formas que quede claro: de ninguna manera es admisible el insulto, las amenazas y demás hacia quienes han tenido la responsabilidad del tratamiento, y menos aún antes de conocerse el resultado de las investigaciones que se llevan adelante.

Crear un clima adverso contra los servicios de salud en nada beneficia. Si hubo errores y hay responsables, entendemos que es la Justicia la que debe determinarlo. Si es confiable o no la investigación que se hace, es cuestión de esperar, saber quién y cómo se ha hecho, pero en ningún caso compartimos el insulto soez, ni las amenazas, porque en el peor de los casos habrá sido un error, que obviamente ha tenido el peor de los resultados y si así fuera, lo que debe exigirse es que quien lo haya cometido pague lo que corresponde por su error, aunque el resultado sea irreparable.

Ahora bien, si no hubo error alguno, ¿quién repara el daño hecho a los profesionales y el equipo médico que le atendió?

Es por eso que hacemos un llamado a la cordura, a la sensatez, la Justicia tiene sus tiempos y lo que corresponde es asegurarnos que sea justa. Las presiones, los insultos y las amenazas no contribuyen a esto precisamente.

Alberto Rodríguez Díaz.