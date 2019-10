Recordamos que en una oportunidad una persona educada e intelectualmente bien formada expresó ante determinada propuesta “yo elijo la forma en que pierdo tiempo…”

Vale decir que para leer, ver o escuchar algo totalmente vacío, que no aporta nada, ni a la formación, ni a la información en el caso de hacerlo, prefiero conservar mi libertad de elegir incluso de invertir mi tiempo libre en esto o en otra actividad…

Esto viene al caso, porque no entendemos qué interés pueden tener los programas o las notas que tienen como objetivo “saber” quien ganó el debate presidencial entre Daniel Martínez y Luis Alberto Lacalle Pou, registrado hace ya 15 días atrás.

En estas columnas hemos dado nuestra opinión sobre el debate, que en buen romance es para nosotros un aporte a la difusión de ideas, de programas, de propuestas, pero jamás algo decisivo, determinante, por la sencilla razón que aún cuando se tengan en cuenta los más mínimos detalles para hacerlo lo más objetivo posible, estos debates son a nuestro criterio la reiteración y reafirmación de lo que ya se sabe.

Los conceptos que defienden cada uno de los candidatos, pero que no dejan de ser propuestas, hipótesis que probablemente enfrentarán un alto porcentaje de riesgo, al momento de ponerlos en práctica.

Existe una notable exageración en este sentido, otorgándole al debate una importancia que no tiene, que nunca la tuvo. Entendemos que el interés, fundamentalmente de la televisión es el famoso “rating” o la atención que despierten, los programas o los temas analizados, traducidos en puntos de “rating”.

Hasta ayer escuchamos programas o “encuestas” impulsadas por los medios, que apuntan a saber “quien ganó el debate…” y honestamente nos parece ridículo, obviamente que los partidarios de un candidato determinado opinarán que “su” candidato fue el ganador. Exactamente lo mismo que opinarán quienes tienen ideas diferentes.

Es definitiva: es una forma de perder tiempo, propia de estas épocas electorales en que todo lo que pasa se le ve color partidario y todo pasa por la lente del partido. Antes de saber si una propuesta es positiva, beneficiosa o no, se trata de saber si aporta a nuestras ideas o va en contra de ellas.

Pensar que esto puede ser decisivo es una estupidez, casi tan grande como seguir pretendiendo tomar como una información valiosa, ¿quien ganó el debate?

Sostener esto es creer que hay alguien capacitado para juzgar y determinar quien ganó la “contienda” y este rol sólo le cabe al pueblo uruguayo y lo habrá de expresar el próximo domingo 27.

A.R.D