Tiempo atrás publicamos en estas columnas el chiste del entonces Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, cuando una vez bajando de las escaleras del Hotel Salto, expresó que a alguien le comunicaron que era inminente el fin del mundo.

Habiendo comprobado que no había opción alguna de escapar a este destino, el hombre pidió entonces “que lo trajeran a Uruguay”.

¿”A Uruguay”? fue la pregunta de sus asesores ¿por qué?

Porque al Uruguay todo llega diez años después, fue la irónica respuesta…

Más allá del apunte jocoso, lamentablemente esta afirmación encierra algo de verdad. Quizás las cosas no demoren diez años en llegar, pero es cierto que demoran bastante más de lo razonable.

Veamos un ejemplo, cuando a fines del año anterior se produjo la comprobación de la primera voladura de un cajero automático mediante la utilización de supergás, pronto se manejó que en Paraguay había antecedentes de una banda similar, que usaba el mismo sistema para concretar sus delitos.

Se señaló entonces que la solución que se encontró por entonces fue la de “marcar” con tinta los billetes contenidos en estos cajeros.

Desde entonces han pasado varias semanas y no ha habido novedades. Hubo nuevos cajeros explotados. En algunos casos se concretó el robo y en otros no pasó de ser un intento fallido.

Sin embargo el sistema que había impuesto Paraguay y había servido para impedir que se siguieran concretando estos robos, no llegó nunca aquí. Ahora se vuelve a hablar del tema, mientras siguen las explosiones. Se afirma que será implementado aquí el mismo sistema que dio buenos resultados en Paraguay.

Vale decir, no ha habido otro adelanto más que la decisión de adoptar este sistema que ha dado buen resultado en otro lugar.

Esto es, no es que se lo haya impuesto aquí, sino que se maneja con mayor firmeza la decisión de ponerlo en práctica. En pocoas palabras, sesigue estudiando el tema.

No es cuestión de impacientarse tampoco, para los diez años que decía Batlle todavía faltan nueve, así que a lo mejor algún cajero automático se salva…

A.R.D.