El diálogo con un policía, convocado a raíz de un robo reciente fue claro y contundente. El nuevo Código Penal está a favor de los que delinquen. Nosotros no podemos interrogar más, mientras el delincuente no esté asistido por un abogado.

Vale decir que prácticamente hay que pedirles por favor que confiesen y aporten información, porque saben que todo lo que digan puede ir en su contra y la ley no nos deja mayor margen para obtener las pruebas contundentes.

Vale decir que lo que hacíamos antes, cuando “apretábamos” a alguien – lo que no significa pegarle o torturarlo – para que nos diera rápidamente la información que nos interesaba hoy no se puede hacer.

Es más, pese a que muchas veces detenemos a un sospechoso casi en el mismo lugar del hecho y con todas las características del delincuente que acaba de consumarlo o al menos participar en el mismo, nada se puede hacer antes que el sospechoso esté en presencia de un abogado.

Es más, los delincuentes saben que si no son detenidos en flagrante delito (cuando están concretando el hecho), no les podrán probar nada porque generalmente se manejan munidos de cascos o capuchas y por lo tanto difícilmente la ley pueda probarles su vinculación.

Más grave aún, el delincuente sabe que lo que no debe permitir es que lo detengan en el lugar de los hechos y por lo tanto está dispuesto a matar si es necesario para impedirlo. Esto es para escapar.

En lo que va del año ya ha caído el primer policía y también un taximetrista, asesinado por un criminal de sólo 14 años, de acuerdo a lo trascendido.

Esto es lo que debe tenerse en cuenta. O nos unimos todos para enfrentar a la delincuencia, es decir, que nadie mire para otro lado, o sencillamente los delincuentes nos pasarán por encima.

No queremos integrar una comunidad cobarde, regida por el “no te metás”, temerosa de las represalias hacia sí mismo o sus familiares. Somos de los que entendemos que es preferible morir de pie antes que vivir de rodillas ante los criminales.

El propio Estado debe entender que su rol es proteger debido a los ciudadanos, cosa que hoy no hace y la población asumir que lamentablemente sin tomar debida posición en esto no habrá salida.

El ejemplo de lo que ha sucedido y sucede en otros lugares debe servirnos de experiencia…

Alberto Rodríguez Díaz