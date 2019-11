Nobleza obliga decir que en estos 60 años que ha cumplido EL PUEBLO, de los cuales tuvimos el privilegio de desempeñarnos en 52 de ellos, nunca fuimos relegados o discriminados por ideas políticas.

Tampoco hemos visto discriminar a nadie, ni antes ni ahora y nobleza obliga decirlo, esto habla muy bien de su conducción, antes y ahora. Podrá compartirse o no, podrá gustarnos o no, pero siempre hemos convivido, compartido y fraternizado entre quienes pensamos diferente.

Durante estos años hemos asistido a fuertes discusiones, sobre todo en la primera etapa de EL PUEBLO, donde gente más politizada defendía apasionadamente su forma de sentir y pensar y siempre había quienes se oponían a estas.

Pero entendemos que siempre se ha contribuido a la convivencia. Siempre se han respetado las diferencias y escuchado los argumentos de los demás. No hubo nadie que se creyera dueño de la verdad absoluta. La convivencia siempre fue respetuosa y pacífica.

La democracia nos enseñó a compartir, a discutir y debatir escuchando al otro, tratando de analizar argumentos y esencialmente procurando convencer, jamás imponer una forma de pensar.

En estos tiempos electorales, cuando la pasión suele nublar la razón, es cuando más se debe valorar. Luego del domingo 24 de noviembre, en que toda la ciudadanía se expresará para elegir el próximo presidente vendrá el lunes 25 y todos deberemos encolumnarnos para defender este bendito país.

Nadie dude que así será, como nadie debe dudar tampoco que seguramente habrá excepciones. Quienes aspiren a alguna otra cosa deberán saber que los ciudadanos uruguayos habremos de defender siempre el sistema democrático que nos vio nacer.

Una frase que Flores Mora gustaba pronunciar era “no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida para que pudieras expresarlas”. Este es el verdadero sentido de una democracia y no debemos olvidar el articulo 29 de la Constitución de la República que establece: Será enteramente libre en toda materia la comunicación por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, responsable, el autor, el impresor o emisor con arreglos a la ley por los abusos que cometiere”.

Vale decir que claramente la constitución consagra la libre expresión del pensamiento y esto es lo que debe saberse y respetarse por parte del periodista.

A.R.D.