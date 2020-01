Algunos sostienen que ha sido la razón o el motivo mismo que permitió la creación del pequeño Estado uruguayo enclavado entre dos grandes potencias sudamericanas.

Pero haya sido o no éste el rol que motivó su creación, la hora actual exige que el próximo gobierno uruguayo desempeñe ineludiblemente un papel de mediador entre dos grandes potencias vecinas y con sistemas claramente antagónicos.

El gobierno que habrá de encabezar Luis A. Lacalle Pou está llamado a ser permanentemente una bisagra entre estas dos grandes potencias, Brasil y Argentina, que no sólo lo habrán de observar permanentemente, sino que también lo habrán de aplaudir uno y condenar el otro, según interpreten sus posturas.

La posibilidad de acercarse a un gobierno, significa instantáneamente alejarse y ponerse en la otra vereda, frente al país contrario.

La hora llama a tomar las mejores decisiones para nuestro país, como debiera haber sido siempre y mucho más allá de posturas ideológicas que algún gobierno aplauda y otro condene, está los intereses del país.

No significa que se trate de sacar provecho siempre, sea cual sea su ideología y sea cual sea su concepto de democracia. Pero más allá de toda ideología y toda “armonía” ideológica, entendemos que el nuevo gobierno uruguayo tendrá que poner en práctica un gran poder negociador, apelar a una gran sabiduría y a un poder de convicción superior si se pretende navegar con éxito en este mar embravecido que representa hoy la situación regional.

El acercamiento tanto a una como a otra potencia sudamericana tiene ventajas y desventajas, en cuanto precisamente un Estado tan pequeño como el nuestro tiene su mayor (y única diríamos) influencia en el campo de la diplomacia.

Para desempeñar este rol con acierto debe merecer el respeto y la confianza de ambas potencias que hoy aparecen como irreconciliables.

Ciertamente que tenemos expectativas por ver la posición que habrá de adoptar Uruguay con respecto a temas urticantes, como lo son Venezuela, Bolivia, Chile mismo, todos países alineados en América del Sur que tienen posturas muchas veces irreconciliables con lo que ha pregonado Uruguay.

En definitiva, una hora complicada para asumir un gobierno en la región y el gobierno electo uruguayo, que tendrá la mayor responsabilidad en este sentido, deberá demostrar que está preparado para asumir todos los desafíos que supone hoy gobernar nuestro “paisito”.

Las presencias y ausencias del primero de marzo próximo seguramente nos darán un indicio de cómo serán las cosas en este campo.

A.R.D.