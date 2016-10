Ayer en estas columnas nos hacíamos eco de la necesidad de comprometernos en defensa de la seguridad pública, porque mientras sigamos mirando para otro lado y confiando en que a nosotros no nos tocará, seguiremos altamente expuestos, sólo es cuestión de tiempo.

Peor aún, si les dejamos el campo libre a los delincuentes pronto serán los “dueños de las ciudades”, como lamentablemente sucede hoy en algunas otros lugares de la región, otrora soñados por el turismo, dotados de maravillosas playas y hoy convertidos en “tierra de nadie”, a las que el turismo dispara.

Otro elemento a analizar si queremos saber qué es lo que hay “debajo de iceberg” que vemos en la superficie. Un comerciante nos afirmaba días atrás que en diálogo con un policía le consultaba ¿por qué?, no se investigaba a la familia tal, que todos sabemos está detrás de las bocas de droga y pudre todo lo que se le antoja.

La respuesta – según nos expresaba nuestro interlocutor – lo dejó frío. Eso jamás, esa familia que Ud. menciona es la que paga todos los gastos de combustible y demás de la comisaría…

Va en la misma línea de lo que afirmaban vecinos de Carrasco Norte, cuando sostienen que “todos sabemos quiénes son los que venden droga en el barrio y también lo sabe la Policía…”.

Cuando afirmamos que la Policía está insegura, que no sabe cómo actuar para no complicarse en algunos casos, lo cual es cierto, pero se comete el error de meter todo en la misma bolsa y los propios policías lo saben…

La población ha perdido la confianza en la Policía porque hay casos concretos de gente que ha denunciado una situación o ha dado nombres concretos y los delincuentes son los primeros en enterarse de esto y de quiénes los han denunciado.

Hay buenos y malos policías, hay gente que quiere obrar correctamente, pero también hay corruptos, que evidentemente tienen nexos con los delincuentes y cumplen su rol…

A esto no lo arregla ningún ministro por supuesto y la politización que pide un cambio de ministro, como medida “salvadora” de la cuestión es uno de los peores errores que se pueden cometer.

Obviamente que se deben sancionar y castigar con el máximo rigor que la ley establece a los delincuentes, pero a todos, y algunos de ellos están entre nosotros, verdaderos lobos cubiertos con piel de corderos…

Vayamos hasta el fondo de la cuestión si es que realmente pretendemos asumir el rol que corresponde para no tener que vivir de rodillas ante los delincuentes.

Se nos dirá, ¿por qué no da nombres si es que los conoce? Es verdad, pero la cuestión es que hasta que no haya garantías sería estúpido aportar estos elementos… porque además quienes tienen que saberlo lo saben.

No lo olvidemos.

Alberto Rodríguez Díaz