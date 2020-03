Días atrás sosteníamos en estas columnas que el tratamiento que recibirá la Ley de Urgente Tratamiento denominada popularmente como ley de urgencia, será la primera gran pulseada entre gobierno y oposición.

No ignoramos el contexto que mueve este paso. Por parte del nuevo gobierno se trata de resolver de entrada todos los puntos discordantes, en los que sabe que la oposición piensa distinto para dedicarse a gobernar sin tener que dedicar esfuerzo a largos debates de estos temas.

Por su parte la oposición pretende discutir más a fondo y por lo tanto con más tiempo algunos de los temas emblemáticos para el país, como la educación, la seguridad, el tratamiento y suministro de los combustibles, porque considera que se trata de temas complejos que tienen muchos enfoques posibles.

El nuevo concepto que habrá de regir en el país tiene seguramente sus aciertos y sus errores y dependerá mucho de la forma en que sea puesto en práctica. Variar la conducción del país y sobre todo los hombres que ostentan el poder público, no es a nuestro entender una mala cosa, porque como se ha dicho el poder desgasta y corrompe.

La cuestión es mantener con firmeza el rumbo prometido y sobre todo saber en quien se deposita la confianza para no levarse decepciones. No dudamos que entre quienes han asumido el gobierno desde la pasada jornada, existe gente muy bien orientada, gente que pretende hacer las cosas lo mejor posible para el país y para los uruguayos.

Pero como en todos los ámbitos de la vida, también hay de los otros, los que sólo buscan su placer o su bienestar personal y a los que queremos lejos de la conducción del país.

Que no es fácil determinar de antemano quien asumirá la tarea de una u otra forma ya lo sabemos. Que más allá del color o las ideas políticas hay gente que demuestra luego sus verdaderos intereses, muy alejados de lo que profesaron, también lo sabemos.

La cuestión es entonces determinar de antemano quienes son las personas honestas e idóneas para cada función.

Que la ley de urgencia es la primera pulseada no caben dudas y más allá del resultado sobre el contenido definitivo del proyecto definitivo, esperamos que sea producto de la máxima negociación, única forma de acercar las posiciones lo máximo posible.

De no ser así, nos esperan cinco años de enfrentamientos, de conflictividad, de disturbios, de caos que no queremos ni para nuestro país ni para nadie.

A.R.D.