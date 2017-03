Cuando años atrás se impulsó la denominada Ley de Privatización nos plantamos frontalmente en contra de la iniciativa.

Felizmente fue lo que también entendió como más conveniente la mayoría de la ciudadanía uruguaya que sabiamente rechazó el proyecto.

En aquella ocasión dijimos y lo seguimos sosteniendo, que no se trata de si privatizar o no, si vender o no, o si comprometer o no estos bienes que son de todos los uruguayos.

Lo más importante, es establecer debidamente ¿en qué condiciones se lo hace? ¿Quién lo hace? Y sobre todo ¿para qué?

Veamos. En estos momentos se halla en aplicación el proyecto de asociación público – privada y creemos que es un camino acertado.

Que el interés público y el privado lleguen a un acuerdo para participar equitativa y razonablemente de emprendimientos, nos parece acertado.

No es lo mismo que pretendía años atrás la ley de privatización de los principales bienes y servicios del Estado.

Eso sí, debe también conformarse al mismo tiempo una comisión dedicada a fiscalizar, controlar e informar a la población con absoluta transparencia sobre cada uno de los pasos que se den en este sentido.

La población debe estar informada paso a paso de lo que se hace con sus bienes. Es lo menos que puede hacerse y quien o quienes se desviaran de los objetivos trazados, deben asumir su responsabilidad ante la ley.

Ni más ni menos.

Dicho esto, debemos decir también que consideramos que la explotación de algunos recursos por parte del Estado debe hacerse hoy, sin más demora.

Existen casos puntuales. En Salto, por ejemplo, la perforación infrabasáltica de OSE, pagada por todos los salteños mediante una sobrecuota en el consumo del servicio, permanece ociosa.

La perforación costó más de un millón de dólares y luego hubo que instalar una planta enfriadora con un costo bastante parecido, para poder usarla en la red de agua de la ciudad.

Lo peor de todo es que pronto esta perforación debió ser prácticamente tapiada, porque la nueva planta potabilizadora la volvió innecesaria y hace de esto ya varios años.

Si era imprescindible hacerla o no, sólo los técnicos podrían decirlo.

El tema es que desde entonces esta perforación está ociosa, inactiva. Está también la aspiración siempre latente de la Asociación Cristiana de Jóvenes de poder acceder de alguna manera a ese recurso, que es de Salto y de los salteños, por lo tanto, debería de ponerse de alguna manera a su disposición.