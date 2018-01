El presidente del directorio nacionalista, Luis A. Heber acaba de hacerle una denuncia pública al intendente de Salto, Andrés Lima, acusándolo de “colaborar con el contrabando”, porque –según el denunciante – habría colaborado con la reconstrucción de los puestos incendiados del “bagashopping”.

Se trata de un viejo tema en Salto, que creemos a esta altura ningún partido político puede rasgarse las vestiduras sobre este tema, porque si mal no recordamos esto nació apenas superada la dictadura militar (1985) y buscando eliminar la proliferación de pustos callejeros que había invadido calle Uruguay, el intendente Eduardo Malaquina les autorizó a instalarse en el interior del Mercado 18 de Julio.

Posteriormente los denominados “bagayeros” se instalaron en el predio que hoy ocupa la Regional Norte (CENUR) Salto, delimitado por la calles Rivera, Varela. Misiones y Cerrito.

Allí se mantuvieron durante varios años, pero una vez que se concretó la obra de la Universidad la salida fue trasladarse al predio que ocupan actualmente, propiedad del club Ferro Carril, alrededor del parque Luis T. Merazzi.

Desde la autorización del Esc. Eduardo Malaquina (Partido Colorado) se han sucedido en el gobierno municipal, el Cr. Eduardo Minutti Migliaro (Partido Nacional); Ramón Fonticiella (Frente Amplio), Germán Coutinho (Partido Colorado) y ahora Andrés Lima (F.A.)

Vale decir que se han turnado en el gobierno departamental los tres principales partidos del país, incluido el del legislador Luis A. Heber y nadie fue capaz de darle al tema una solución adecuada, por tratarse de un tema harto complejo.

Es que detrás del tema del contrabando hay un problema social, que hoy prácticamente está minimizado, debido a que los “bagayeros” que iniciaron este movimiento, los que deambulaban por la ciudad con sus bolsos vendiendo puerta a puerta, ya no existen.

Hoy es innegable que éstos han desaparecido y los dueños de los puestos en un buen número se mueven en costosos vehículos y por lo general tienen dependientes al frente de los puestos.

En otras palabras, el presidente del directorio nacionalista perdió la oportunidad de callarse la boca. Contribuir a apagar un incendio que amenazaba a mucha gente, ayudar en la limpieza de lo que dejó este incendio y estudiar el ordenamiento del tránsito en el lugar no significa para nosotros, colaborar con el contrabando.

¡Que conste!

A.R.D.