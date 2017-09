Constitución cuenta con alrededor de tres mil habitantes, Belén dos mil y poquitos, ambas nunca pudieron recuperarse del proyecto Salto Grande, que las retiró de la ruta, también de la ciudad de Salto, ambos alejamientos las ubicó en una profunda soledad.

La falta de oportunidades sobre todo para los más jóvenes, hacen que estos emigren hacia la capital departamental u otras ciudades del país.

Constitución y Belén han sido los grandes olvidados, más allá de las promesas recibidas, pese al esfuerzo de su población que intenta día a día seguir apostando a su tierra.

Ayer dábamos cuenta que el banco país, el de todos los uruguayos, Banco República, no está instalado en ninguna de las dos localidades.

Hoy el Banco República cuenta con 124 dependencias distribuidas en todo el país y tres sucursales en el exterior.

El departamento con que más sucursales cuenta es Montevideo, luego Canelones, Maldonado, siendo Flores el departamento con menos, que cuenta con una dependencia.

A esta realidad de Constitución y Belén hay que sumarles que no existe ningún cajero automático, por lo cual los pasivos y trabajadores deben viajar a Salto para poder cobrar sus haberes, obviamente que los gastos de traslados deben ser costeados por las propias personas.

Lo lógico sería que debido a la Ley de inclusión financiera, donde el trabajador debe realizar el cobro de su salario con tarjeta, una de las dos poblaciones tuviera una dependencia.

El Consejero General de la Asociación Bancarios del Uruguay (AEBU), Álvaro Legaspi, en su reciente visita a nuestra ciudad manifestó que el BROU debiera expandirse y no achicarse como se viene proyectando.

Propósitos como la instalación de otro centro termal en la zona, convertirlas en ciudades con atractivos turísticos sobrevuelan la esperanza de dos pueblos que a pesar de todo, no se rinden, pero es hora de que el gobierno nacional, por lo menos les brinde un cajero automático.