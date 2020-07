Jurais ante Dios y la patria, cumplir y hacer cumplir en cuanto de vos dependa, la Constitución del Estado Oriental del Uruguay…”

Esto es lo que ha sido establecido casi 200 años atrás y sin embargo mantiene plena vigencia. Pese a las modificaciones impuestas a la Constitución Jurada en 1830, como la principal ley que gobierna el Uruguay, merece un reconocimiento particular a aquellos constituyentes que supieron dar con un texto que hasta el día de hoy constituye la denominada “ley madre” de nuestra vida ciudadana que pone límites y condiciona la gestión de todos nuestros hombres públicos.

Tanto es así, que la Constitución sigue siendo el impedimento y la principal barrera para las leyes (los allanamientos nocturnos que autoriza la LUC, a pesar de haber sido aprobados por una amplia mayoría legislativa no ha alcanzado el margen requerido para superar la barrera de la Constitución.

Seguramente nuestra constitución estuvo inspirada en otros textos ya vigentes, pero pocos textos han llegado a los 200 años sin que se le practiquen cambios sustanciales.

Nos explicamos se afirma que actualmente sólo dos países en el mundo mantienen la prohibición de allanamientos nocturnos, Uruguay y Portugal. Es que a pesar de todas las modificaciones realizadas al texto constitucional uruguayo, nunca se admitió modificar esta disposición.

Los allanamientos nocturnos que autoriza la LUC, han sido considerados la panacea de la lucha contra el narcotráfico y no creemos que así sea. Entiéndasenos bien, lo dijimos y lo mantenemos, no nos oponemos a los allanamientos nocturnos, si a la falta de controles.

A lo que nos oponemos es a que no haya responsabilidades. Para no ir más lejos, días atrás se produjo un allanamiento equivocado (no era el hogar que estaba autorizado a ser allanado). En estos casos, ¿no hay responsables?. ¿Se arregla con una disculpa?, ha sido un allanamiento diurno, pero qué pasa si fuera nocturno y con niños en el hogar?

En el fondo la cuestión es a quien le damos la potestad de allanar. No puedo olvidar la afirmación efectuada por Enrique Tarigo, defensor de la Constitución, al Cnel. Bolentini (que defendía una reforma finalmente fallida), cuando le expresó “Ud. defiende un texto constitucional inmejorable para países (totalitarios) como la entonces Unión Soviética…

Hoy en el fondo, lo que vemos cuando se nos plantea estas reformas sin controles (no nos sirve la autorización de un juez, porque los ha habido de todo tipo y color) y los allanamientos nocturnos autorizados, es que hubo en el país gente que torturó, violó y asesinó y ha seguido impune. ¿Qué sucederá si les damos mayores atribuciones. No son los mismos, pero terminarán por hacer lo mismo total aquellos lo hicieron y quedaron impunes…

A.R.D.