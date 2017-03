Que haga cinco o seis años que alguien esté burlando el sistema nacional de salud y sacando provecho económico de esta estafa, sin que nadie pueda descubrirlo, es algo que realmente no entenderemos jamás.

Cuando al trabajador se le descuenta hasta el último impuesto y a veces algo más (como en el caso del FONASA), que haya gente inventando empresas “fantasmas” y dándolas de baja al mes siguiente o a lo sumo en los próximos meses y haga esto permanentemente.

Que haya logrado hacer supuestos “depósitos” en la red bancaria, sin enviar el dinero, logrando que los bancos paguen las sumas que debió depositar, es realmente insólito.

Queremos pensar al menos que quien o quienes hayan sido responsables de la estafa deberán pagar debidamente lo que nos han robado y entiéndase bien, no se trata de un robo contra una institución (FONASA) en este caso, sino contra todos los uruguayos que deberemos pagar ya sea en impuestos, en las tarifas de los servicios o de cualquier otra forma el “déficit” dejado.

Es bueno saberlo, porque se escuchan opiniones que poco menos que “idolatran” a quien logra hacer este tipo de estafas y en realidad están idolatrando a un delincuente, a quien nos ha estafado abiertamente y en lo personal no me gusta aplaudir a la delincuencia.

Pero lo que nos da vergüenza ajena, es ver a las autoridades “festejando” que se hayan descubierto las maniobras, y que prometan investigar hasta el fondo para evitar que vuelvan a registrarse y descubrir a todas las personas involucradas.

Ante esto sólo se nos ocurre pensar ¿y el hecho de que se haya demorado cinco o seis años en descubrirse la maniobra no cuenta? ¿No hubo personas que tendrían que haber inspeccionado y controlado este tipo de cosas? ¿El hecho de que se hubiera descubierto por un tema fortuito ¿tampoco importa?

Realmente nos asombra. Descubrir que se puede engañar al Estado y embaucarlo logrando que page millones de dólares o cientos de miles, da lo mismo, es realmente tristísimo.

Hay mucha gente que si no está involucrada, por lo menos debería ser removida de sus cargos por incompetencia. Suponemos que deben existir controles que de alguna manera fueron burlados durante tanto tiempo y eso no puede quedar así, vale decir, el que sea el responsable debería ser removido, sea el que sea el cargo que ocupe, desde el ministro, pasando por los directores y hasta el funcionario de menor jerarquía que no haya cumplido debidamente su función.

¡Que alguien lo explique por favor!