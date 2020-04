No nos inmuniza, pero disminuye fuertemente el riesgo es la realidad del resultado de vacunarnos contra la gripe común o influenza, tan frecuente durante la época del frío en nuestra zona.

Una de las mayores dudas que hemos encontrado en la población uruguaya es la de si conviene vacunarse o no contra la gripe común y tanto quienes argumentan a favor, como en contra de vacunarse, podemos hallar muchos a diario.

Nosotros no tenemos duda alguna, una persona afectada por gripe común, no sólo que disemina fácilmente su resfrío o su gripe, sino que además es más susceptible a contraer el COVID 19, debido a que sus defensas se hallan debilitadas y las posibilidades de resistir la pandemia en mejores condiciones son más reducidas.

Por estos días se ha iniciado en el país la campaña de vacunación anual contra la gripe común, y estamos seguros que la población uruguaya, siguiendo el consejo de las autoridades sanitarias habrá de concurrir en alto número a vacunarse.

Se ha explicado hasta el cansancio que vacunarse no significa que no se enfermará de influenza, sino que se hallará protegido contra las cepas más comunes en la temporada, sabiendo que hay varias cepas y que la vacuna no protegerá de todas ellas, pero si de las más frecuentes en la temporada.

De todas formas, aun cuando nos enfermemos de influenza, la enfermedad será más leve y probablemente sea más fácil superarla, porque la responsabilidad indica que debemos vacunarnos para que el riesgo sea menor y la inmunidad más alta, aunque que quede bien claro, la protección nunca alcanzará a ponernos a resguardo del cien por ciento del riesgo de contraer la gripe común.

No tenemos dudas que este año habrá un acatamiento mayor a la exhortación de las autoridades sanitarias a vacunarse, pese a que siempre habrá excepciones.

Es lo que ha pasado en la reciente Semana Santa, en la que hemos visto a muchas personas dirigirse a zonas balnearias y similares, haciendo caso omiso a la exhortación oficial de quedarse en casa o sea en el lugar donde se reside habitualmente. Felizmente tamaña inconsciencia no es lo habitual entre nosotros.

Todavía no se ha asumido la magnitud del riesgo y en muchas personas el hastío ha ganado terreno al punto de hacernos abandonar el confinamiento en el hogar, si tener en cuenta que un resurgimiento de la pandemia podría ser más letal incluso que lo que ha sido hasta el momento.

Pero por nosotros, por ellos, por todos, es mejor vacunarse.

¡Hagámoslo!

A.R.D.