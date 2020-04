Desde luego que la solidaridad del pueblo uruguayo nos reconforta. Aportar de cualquier forma o de cualquier manera es siempre un aporte. Otra cosa es cuando hablamos sobre el concepto de equidad o de justicia social que mueve este tipo de actitudes.

Mal que nos pese, entendemos que la solidaridad para acercarse lo más posible a la justicia social, debe hacerse por ley. Somos hijos del rigor. Cada uruguayo debe aportar en la medida de sus posibilidades para ayudar al que menos tiene.

Esto nunca se hará en forma igualitaria si no es por ley. Cada quien cuida su bolsillo y a nadie nos sobra, de quienes trabajan. Si no lo hacemos por ley, seguramente que habrá quienes hallarán la forma de mirar para otro lado, de evadirlo o sencillamente disimular su omisión.

Son los mismos que eternamente se han ufanado de tener y tener, de acumular riquezas y bienes materiales, aunque nada de esto sirva a la hora de perder la vida.

¿A que viene todo esto? Pues al hecho que para decirlo con todas las letras. No compartimos el criterio con que se ha establecido el aporte obligatorio sólo para un grupo de trabajadores. Compartimos y apoyamos decididamente la voluntad de establecer aportes. No compartimos para nada el criterio que se ha establecido, obligando sólo a estos trabajadores del sector público y o a quienes desde la producción o la exportación o mismo de la especulación (como quienes negocian con la moneda) no se ven afectados para nada.

De esto salimos todos o no sale nadie. Quienes defienden el criterio fijado por el gobierno, sostienen que hay que dejar afuera de este aporte a la producción porque es lo que permitirá una más rápida recuperación del país luego de la crisis.

Sinceramente no compartimos. De esto se sale sufriendo todos, sacrificándonos en conjunto para ganar en solidaridad aunque la recuperación sea más lenta o no se sale. Que el aporte lo hagan sólo los trabajadores, así sea quienes tienen mejores sueldos, no nos parece justo.

Que unos suframos económicamente la situación y otros sólo la “balconeen” viendo como acentúan las diferencias y acumulan sus ganancias no nos parece lo mejor.

Que haya gente y empresas que solidariamente aporten, es una buena cosa, contribuye con los que más lo necesitan, pero nada tiene que ver con la equidad y la justicia social, como corresponde en un país donde todavía queda mucho por recorrer si pretendemos una mayor justicia social.

Es lo que pensamos.

A.R.D.