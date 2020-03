Decir que el tema del día de todos los noticieros y de todos los medios de comunicación masiva es el coronavirus, que puede llegar a ser fatal en algunos grupos de riesgo es una obviedad.

Que hay una importante alarma social, más que nada trasmitida por las redes sociales, también lo es.

Esto no significa desconocer el riesgo que supone la llegada en cualquier momento de la enfermedad COVIP – 19, pero la cuestión – a nuestro entender- radica en la actitud que tengamos frente a la situación, que resumiríamos de esta manera: una actitud responsable, previendo la probable llegada de la enfermedad, pero sin alarmar.

Los testimonios llegados desde Europa en estos momentos hablan de una situación caótica, una especie de guerra interna en cada país con un enemigo casi invisible.

Por eso es importante ubicarnos con exactitud frente a la situación en el país. Nada se gana alarmando, exagerando o haciéndose eco de situaciones que pueden ser muy particulares de un lugar, grupo humano o similar, pero felizmente muy diferente a la nuestra.

Como toda herramienta las redes sociales, tan vigentes en nuestros días, contribuyen para bien o para mal en este tema. Lamentablemente las versiones alarmistas, falsas, retaceadas o exageradas están a la orden del día y se multiplican siete veces más rápido que las informaciones chequeadas y veraces.

En estas ocasiones es cuando se nota con mayor nitidez el rol social que cumplen los medios de comunicación masiva. Con el sólo hecho de reproducir una versión sin confirmar y sin alertar al destinatario que se trata de una versión, no de una información, se está equivocando el camino.

Los medios de comunicación masiva tienen una gran responsabilidad social, sobre todo los medios escritos que siguen siendo los principales destinatarios de la confianza popular.

Hoy día se puede leer cualquier cosa, casi lo que se nos antoje, en los medios electrónicos, pero no siempre es verdad lo que se dice. No siempre se ha manejado con responsabilidad y la debida responsabilidad profesional, una versión.

Se pueden manejar las versiones, los rumores, siempre y cuando se advierta de esta condición. ¿En que porcentaje se confirman luego? Es casi imposible decirlo porque depende de cada caso, pero podemos afirmar dos cosas: 1) que la enorme mayoría resulta falsa y 2) Que no siempre es así, porque puede ser parcialmente verdad o bien puede ser tan difícil saberlo que resulte imposible probarlo, lo que no quiere decir que no sea verdad.

La cuestión es entonces a nuestro entender, mantenerse alerta, tomar todas las precauciones que se puedan tomar, sabiendo que se está ante una situación preocupante, pero no desesperante.

Al menos así lo vemos.

A.R.D.