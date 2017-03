Cuando surgen a la palestra pública casos como el del “Cambio Nelson”, nos damos cuenta que en realidad tenemos dos países. El real y el virtual.

En el país virtual, somos todos buenos, las declaraciones de honestidad y responsabilidad abundan, los políticos bien intencionados, los que buscan el bien común, pululan en este país.

Pero cuando surgen estas situaciones nos encontramos conque en el país real, esos mismos políticos, aparecen en las “listas negras” de gente que evade impuestos, que se desempeña fuera de la ley y que todo aquello por lo que es capaz de rasgarse las vestiduras en el mundo virtual, se cae estrepitosamente cuando vemos lo que realmente son sus acciones.

No pretendemos con esto responsabilizar a ningún partido en particular, porque en realidad este tema ha salpicado prácticamente a todos, pero si hacer ver que cuando uno confía a ciegas en lo que le dicen, puede cometer grandes equivocaciones.

Como periodistas somos desconfiados, recelosos, acostumbrados a hurgar hasta el hueso cada vez que aparecen los grandes temas y detrás de ellos se alinea mucha gente. Esto nos lleva generalmente a nadar contra la corriente, pero si se quiere informar con la verdad, con honestidad y tratar de aproximarse el máximo posible a la razón de ser del periodismo, la investigación, ordenada, profunda, meticulosa y sin ataduras debe ser un elemento ineludible.

Hechos como el del cambio mencionado nos revela que muchas personas dicen lo que no hacen. Sucede siempre y desgraciadamente somos muchos los uruguayos que si podemos evadir una norma, un impuesto o una exigencia cualquiera sea, lo hacemos.

El grado de informalismo de nuestro país es alto y sin embargo las mismas voces que reclaman contra él, suelen aparecer luego en la misma situación.

Esta incoherencia es la que mayor daño hace. Puede considerarse como algo “normal”, pero sin embargo muchas veces linda con lo que es un delito.

Probablemente sea un problema cultural, es que la corruptela que ha existido desde hace mucho tiempo aquí, nos ha llevado a ser condescendientes con lo informal, lo ilegal y se ha perdido de vista el límite entre lo legal y lo ilegal. En muchos casos se considera que da lo mismo y quien no piensa así va quedando como “un bicho raro”, cuando en realidad esta debería ser la actitud mayoritaria en nuestra sociedad.

Tan “normal” se vuelve lo ilegal que en estos casos vemos como se engaña o al menos no se alerta del riesgo que se corre a gente de buena voluntad, pero confiada y en estos casos a las personas más sencillas, que realmente ignoran estos aspectos y eso es imperdonable.