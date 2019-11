Lejos de pronosticar un resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 24 de noviembre, hay un hecho incuestionable: el próximo gobierno no tendrá mayoría parlamentaria propia y por lo tanto necesariamente deberá negociar, acordar con otros partidos para poder alcanzar la tan mentada “gobernabilidad”.

Es una de las facetas que identificará al próximo gobierno, sea cual sea su ideología de base. La “gobernabilidad”, manejada reiteradamente por Wilson Ferreira, no es más que tener los votos necesarios (mayoría simple o mayoría especial según de lo que se trate) en el parlamento para aprobar las leyes que el gobierno de turno, o el ejecutivo considere necesarias.

Esto no se dará en el parlamento electo, dado que el único que ha tenido mayoría simple por muy poco y por determinado período (no durante el período en que Gonzalo Mujica se fue al Partido Nacional), ha sido el Frente Amplio, situación . Esta situación no se dará en el futuro gobierno, porque ninguno de los partidos que participaron en el reciente acto eleccionario logró votos suficientes para ello.

Teniendo en cuenta que gobernar por decreto es totalmente contraproducente y nocivo para una democracia y además no es posible para todos los casos, el nuevo gobierno deberá necesariamente acordar y dialogar con otros partidos, otras ideas y otras propuestas.

La cuestión es si realmente hay la madurez que esto significa. En primer lugar debe abandonarse la idea de imponer ideas o propuestas a los demás “socios”, porque negociar es acordar, lo que supone ceder y conceder alguna cosa a cambio de otra y esto supone ceder a veces en cuestiones en las que estamos convencidos que es lo ideal. En este caso a cambio del voto o la aprobación parlamentaria.

De no ajustarse debidamente esta situación resulta desgastante. Si hace necesario discutir y acordar cada tema puntual, es casi seguro que el diálogo termine rompiéndose.

Si en cambio se acuerdan las bases de antemano y luego se respetan las mismas, la cuestión es más sencilla.

El pueblo uruguayo tiene la palabra y deberá decidir y los políticos (término que en la antigüedad refería a quien asumía la defensa para las mejores condiciones de vida del pueblo o la “polis”), mostrar la suficiente madurez y ductilidad para manejar esta situación que puede considerarse la mejor para una democracia o la peor, según se la mire.

Por ahora esperaremos para saber a qué atenernos.

A.R.D.