Lo recientemente sucedido con un desfibrilador, mejor dicho con dos desfibiladores frente mismo a la sede central del Ministerio de salud Pública, es sintomático de un país que carece fundamentalmente de un sistema de control de los controladores.

Nos explicamos. Desde hace una década atrás una ley estableció la obligación de que los lugares que presentan un alto tránsito de público o una concentración de personas, como shopping, el BPS, el Ministerio de Salud Pública y otros.

De esta forma se llegó a contar con alrededor de 3.500 de estos aparatos que se utilizan para recuperar -en algunos casos – a las víctimas de dolencias cardíacas. Lo que ha fallado ahora y no es un caso aislado precisamente, es el control, la fiscalización del cumplimiento como es debido de las disposiciones establecidas en la ley.

Lo mismo sucede en diversos rubros. En uno de ellos, es el control de las disposiciones legales que establecen prohibiciones de acercamiento a responsables de casos de violencia doméstica.

Lo mismo sucede cuando se trata de penas alternativas, vale decir para aquellos casos de faltas, no de delitos, pero ¿Quién controla el cumplimiento de las penas fijadas por la Justicia a los infractores?

La pesca, tanto en ríos, como en el mar presentan los mismos problemas, porque muchas veces vemos las infracciones “in fraganti” y no nos consta que haya control alguno.

Este es precisamente el punto. Existen determinadas leyes y formas de control establecidas debidamente en la sociedad, pero a menudo faltan los controles. No es que no se hayan establecido los controles correspondientes, sino que por diferentes motivos, falta de recursos, desidia o incapacidad, éstos no funcionan.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) sostuvo recientemente que el caso registrado ante su sede central no hubiera tenido un desenlace diferente de contar con un desfibrilador en condiciones.

De todas formas, para nosotros esto no justifica el hecho de que varios de los aparatos existentes en las cercanías del MSP no estuvieran en condiciones. Como la revisión de los aparatos, de su proveedor y de quien se encarga de su matenimiento puede servir para explicar la situación, pero jamás para justificarla.