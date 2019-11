Faltan pocos días para que la ciudadanía uruguaya consolide la elección del nuevo presidente del país. Más allá de quien resulte ganador de esta segunda vuelta, debe entenderse que sea cual sea quien encabece el nuevo gobierno no la tendrá fácil.

Así se trate de la continuación de los planes actuales, los que en más de un caso llevan 15 años de puesta en práctica o de la llegada al poder de quien encabeza según sus propias palabras una coalición multicolor, no será un quinquenio fácil para el país.

La cuestión es muy sencilla. Se trata de elegir el gobierno para los próximos cinco años y no habrá dentro del sistema la más mínima posibilidad de cambiar de planeas antes de que se cumplan los cinco años de gobierno y por nuestra parte deseamos que esto no se modifique.

Solamente el pueblo uruguayo tiene la potestad de equivocarse y para nosotros no es más que un mito la afirmación de que “el pueblo nunca se equivoca”, porque para esto tendríamos que tener un pueblo no sólo culto, sino formado y capacitado, capaz de analizar y profundizar los planeas, la idoneidad, capacidad y honestidad de las personas que se eligen.

Al mismo tiempo tendría que ser capaz de captar las falsedades que se difunden fundamentalmente por las redes sociales, las ambiciones, las aspiraciones que muchas veces se ocultan tras los planes inocentes y cristalinos que son compartidos casi unánimemente por todos los aspirantes a encabezar el próximo gobierno.

Hoy los desafíos son más grandes, los riesgos y las ambiciones suelen estar más ocultos que nunca.

Somos ciudadanos y como tal tenemos nuestras ideas, nuestra posición, nuestra opinión política que por parte de quienes nos siguen es conocida y sabida. Lo que no quiere decir que esto afecte el respeto que nos merece la opinión de la ciudadanía uruguaya y a la posición de empresa que deposita en nosotros su confianza para desempeñar esta función, y que lejos de ser una empresa política, prefiere tomar distancia de todas las posiciones políticas y limitarse a la defensa del sistema democrático y a los valores esenciales del sistema que distingue al Uruguay.

Dentro de pocos días volveremos a pronunciar la voluntad popular y nuestra expectativa está en que sea una instancia tranquila, normal, apacible y consciente.

Las urnas dirán a quien prefieren los uruguayos para dirigir el país durante el próximo lustro. El 25 del corriente todos seremos uno y oficialistas y opositores deberemos unir nuestras voluntades para salir adelante.

Que sea de la mejor manera.

A.R.D.