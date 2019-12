Esta nota de opinión está escrita horas antes de que se conozcan oficialmente los integrantes del nuevo gobierno. Se entenderá por lo tanto que no nos referimos a nadie en particular, sino que hacemos consideraciones generales, que no por ser generales dejan de tener una gran incidencia en la conducción del país.

Se ha dicho y con notable acierto, que no es lo mismo hacer oposición, que conducir los destinos de un país, es decir ser el responsable de la gestión.

Se ha dicho asimismo que es al nuevo gobierno a quien corresponde elegir a los que considere sus hombres más capaces para cada una de las funciones que necesite cubrir.

Pero pocas veces se ha visto que la conducción del país esté en manos de una coalición integrada nada menos que por cinco partidos. Lo más llamativo de esto es que la llamada “coalición multicolor” no puede darse el lujo de prescindir de ninguno de estos partidos, debido a que podría peligrar la famosa “gobernabilidad”.

Y tampoco es secreto para nadie que el flamante partido de Cabildo Abierto tendrá la “llave” de cada iniciativa, pues sus tres senadores y sus once diputados podrían inclinar la balanza hacia decisiones no deseadas.

Es obvio que la denominada ley de Urgencia (requiere ser aprobada o rechazada en 90 días por ambas cámaras) que ya ha sido anunciada por el gobierno electo habrá de contener prácticamente todo lo que necesite para llevar a la práctica sus planes el nuevo gobierno.

Es lógico también que se presente al comenzar el mandato porque se entiende que es cuando todavía no hay fisuras en la coalición.

Lo que no entendemos ni aceptaremos jamás es que cada cinco años, el país comience de nuevo, como si necesitara “barajar y dar de nuevo”, con todo lo que ello requiere.

Hoy nos enorgullecemos del sistema democrático uruguayo y hemos visto loas y alabanzas, para nosotros exageradas por la concurrencia conjunta del presidente saliente y el electo a Buenos Aires a efectos de asistir a la asunción del nuevo presidente del vecino país.

También nosotros alabamos esta concurrencia conjunta, pero ello no anula las críticas y acusaciones que mantienen sus partidos. Es lo que debe ser, ni más, ni menos.

Lo inteligente para nosotros, es cambiar sólo lo imprescindible, tanto el sistema, como la gente, los equipos y demás. Es lógico que quien gana lo ha hecho prometiendo ciertos cambios de conducción, de gente, de equipos y sobre todo de acción que necesita llevar a la práctica, pero esto no puede significar comenzar de nuevo cada 5 años, porque sería de no acabar nunca.

Mientras tanto el país se estancaría, se volvería inviable y más difícil de conducir para cualquiera.

