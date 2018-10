Que ha existido corrupción en todos los gobiernos regionales no es ninguna novedad.

Que esto se paga frente a la ciudadanía porque llega el momento en que será esta quien determine la continuidad o no de un gobierno o un partido gobernante es sin lugar a duda un hecho irreversible. Ha sucedido siempre y salvo sangrientas excepciones todo indica que así seguirá siendo.

Brasil no podía ser la excepción y de allí que la decisión del pueblo indica que una vez más será la de condenar la corrupción para buscar un viraje para tratar de conseguir algo que se asemeje más a los mejor para el pueblo brasileño.

La opción que habrán de definir hoy los brasileños parece clara e irreversible. El castigo a quienes han llevado adelante gobiernos corruptos, aún cuando ellos no hayan sido corruptos, como Lula da Silva y Dilma Rousseff, pero a su lado, sus colaboradores al menos han llevado adelante gobiernos sumamente corruptos con tentáculos en toda la región

La opción para la ciudadanía brasileña es la de volver a depositar su confianza en este mismo partido o procurar un cambio de rumbo, con un ex militar desconocido, fuertemente aferrado a la derecha y con opiniones francamente condenables. Estas han estado cargadas de racismo, xenóbogas, intolerantes y hasta extremas.

Muchas de las posiciones de Bolsonaro, quien hoy de no producirse un vuelco radical en la opinión de los brasileños, se parecen bastante a la opinión de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos.

La eliminación de algunas conquistas de los trabajadores, la variante sustancial en materia de integración regional, y sobre todo la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente, el que pasaría a ser un brazo más del Ministerio de Ganadería para favorecer la producción brasileña, sobre todo de carne y soja a cualquier costo, incluso ganando tierras fértiles a la Amazonia a costa de una cruel deforestación, son sólo algunas opiniones vertidas por quien hoy encabeza todas las encuestas.

En definitiva, un caro precio seguramente pagarán los brasileños, de ponerse en práctica estas ideas, aunque al principio todo parezca floreciente. Comprendemos perfectamente su deseo de castigar a los corruptos pero ojalá no sea saltar de la sartén para caer en las brasas, porque sería lamentable para Brasil, la región e incluso el mundo todo.

A.R.D.