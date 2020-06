A los enfermeros, médicos, técnicos médicos y todo el personal de la salud que está en primera línea en la lucha contra el virus que tanto daño a hecho en el mundo, va nuestro mayor reconocimiento.

Pero también a todos aquellos que sin estar en primera línea deben salir todos los días a la calle a buscar su sustento diario. Nos referimos a las domésticas, a los cuidacoches, a los empleados de diversos comercios y a los trabajadores en general.

Por estos días, salir a la calle a trabajar significa correr determinado riesgo, que felizmente en nuestro país ha sido y es mucho menor que en otros lados, lo que no quiere decirse que no exista.

Cuando el docente, el Policía, el bombero o cualquier otro trabajador sale a la calle a cumplir su tarea nos está cuidando y está contribuyendo a que nos cuidemos.

Por estos días se sigue discutiendo y se escuchan diferentes argumentos. Por un lado quienes están obligados a trabajar para subsistir (a quienes escuchamos argumentar “prefiero que me mate el virus y no el hambre) y por otro las advertencias sobre todo de los científicos, del riesgo que supone un rebrote de la pandemia.

Hasta el momento elpueblo uruguayo ha obrado con prudencia. Se ha quedado confinado lo más posible, aunque el confinamiento muy largo supone consecuencias generalmente impensadas en el corto y mediano plazo.

Hay controversias que refieren fundamentalmente a la habilitación de los espectáculos públicos, celebraciones religiosas y demás que suponen aglomeración de personas. Lo que hay que entender que todas las voces bregan por lo mismo, es decir por resguardar la salud de los uruguayos. En lo que no parece haber acuerdo es en la duración del confinamiento y otras medidas que aconsejan los médicos y quienes están directamente involucrados en la lucha contra la pandemia y quienes están urgidos por necesidades económicas apremiantes.

En algún momento habrá que asumir que habilitar los espectáculos tarde o temprano significa asumir riesgos. Esto no quiere decir que no deba hacérselo, pero con el menor riesgo posible y esto depende esencialmente de la forma y el momento en que se lo haga.

Hacerlo a destiempo o de forma contraproducente podría significar echar por la borda todo lo bueno que se ha hecho hasta el momento. En cambio hacerlo oportunamente y de la forma que aconsejan quienes han estado en primer plano de esta lucha, podría devolvernos a la verdadera normalidad que tanto ansiamos.