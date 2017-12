Se trata de la fiesta más genuina que tiene el Uruguay pues su argumento central es un hecho inusual, del que sólo la salida del pueblo judío de Egipto, tras Moisés, según relata la Biblia, es un hecho similar.

El Éxodo del Pueblo Oriental, liderado por su caudillo Artigas no tiene parangón alguno, sin embargo en todos estos años su recuerdo coincidiendo con la altura del año en que cuenta la historia que se produjo, ha sido en base al esfuerzo personal y de un grupo de amantes del patrimonio, porque a nivel nacional la gesta ha estado prácticamente huérfana de apoyo, salvo por la participación de un grupo de Blandengues, la milicia de Artigas y el esfuerzo merece un apoyo mayor.

Hay personas que ven en la conmemoración de La Redota sólo un motivo más para el desfile patrio, comparable a otras fiestas. Sin embargo salvo el Desembarco de los Treinta y Tres en la Playa de la Agraciada, no hay ningún otro acontecimiento que tenga una base histórica sólida y digna de conmemorarse.

La salida del pueblo uruguayo atrás de su caudillo, dejando atrás en su patria todas sus pertenencias, sus viviendas y lo poco que tenían en materia de propiedad y que no podían trasladar con los rudimentarios sistemas de la época, fue realmente un episodio épico.

Al recordar el episodio merece el recuerdo y el agradecimiento también al pueblo entrerriano, que le hizo un lugar del otro lado del río para que el pueblo oriental pudiera acampar e instalarse.

Corresponde el agradecimiento a quienes albergaron a nuestros antepasados y seguramente esa fue la semilla de la solidaridad y de una genuina integración que luego llevó a encarar obras binacionales, como la represa de Salto Grande y otros proyectos. Esta es la integración que prueba una vez más que cuando los pueblos se movilizan y se unen son capaces de derribar las barreras que les anteponen otros intereses por más grandes que estos sean.

¡Ojalá nunca olvidemos La Redota y el espíritu de aquellos grandes hombres que supieron demostrar en los hechos como se escribe la palabra “Hermandad”.

A.R.D.