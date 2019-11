A comienzos de la década del sesenta, llegaba a las redacciones de los periódicos y otros medios de comunicación masiva, un periódico editado en la entonces Alemania Federal (por entonces todavía estaba vigente “el muro”, que separaba a la Alemania Occidental (RFA), de la Oriental (RDA).

Recordamos haber leído en dicho periódico “Tribuna Alemana”, una nota que se nos antojó “curiosa” y llamativa. Es que los alemanes se comenzaban a preocupar por un tema ambiental que veían venir. La bolsitas de nylon que comenzaban a ser conocidas en al Río de la Plata, ya estaban atestando el ambiente en Europa, al punto que el gran problema que veían por entonces era la proliferación de estas bolsitas en las playas, donde se llenaban de arena y permanecían en estos lugares, dando una terrible mala imagen.

Todavía no se había detectado el daño que hacían a la fauna marina, dado que los peces las tragaban confundiéndolas con amebas. Vale decir que el tema ambiental tiene ya más de sesenta años y lo que se ha hecho ha sido poco, por no decir nada.

Cuando aparecieron las cianobacterias señalamos nuestras sospechas que vinieron para quedarse y el problema de las denominadas algas verdes o verdosas, por el aspecto que le dan a las aguas no nace hoy y tampoco son desconocidas sus causas, pero los sucesivos gobiernos no sólo en el Uruguay, sino en la región toda han desoído las alertas de la naturaleza.

Hoy sólo es posible tratar de reparar algo del daño que ya se ha hecho, o se ha permitido. El deterioro en muchos aspectos es irreparable. Las cianobacterias se habrán de multiplicar y con ello se verá afectado no sólo el turismo de nuestras inigualables playas, sino lo que es quizás peor aún, el agua dulce que ingerimos.

A la hora de buscar responsables seguramente será difícil dar con ellos. Quienes no hicieron caso de las advertencias a su tiempo, no aparecerán fácilmente. Nos gustaría saber quien o quienes han lucrado con la situación, suponiendo que alguien lo haya hecho.

Sin descartar claro está que sencillamente estemos ante casos de negligencia, desidia en la gestión ambiental.

Las cianobacterias no son otra cosa que los residuos de fósforo y nitrógeno determinados por el uso abusivo de fertilizantes y otros productos químicos.

Como sus efectos no aparecen inmediatamente se pueden disimular, tirar para adelante, como quien dice y eso lo que ha pasado. Hoy estamos ante las consecuencias de esta negligencia y en el mejor de los casos y según lo que hagamos por lo menos podremos recuperar parcialmente lo que nuestra negligencia ha arruinado.

A.R.D.