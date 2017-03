Si mal no recordamos uno de los objetivos del actual gobierno nacional era la recuperación de los espacios públicos, meta que ha sido muy bien vista, en Salto por cuanto existe casi la convicción de que en los últimos períodos “todo daba igual”. En la medida que se insistía y se fuera persistente en un objetivo, formal o no, se terminaba consiguiéndose lo que se pretendía, máxime si se lograba comprometer a un aspirante a Intendente que por esas cosas de la vida terminaba electo.

Incluso sabemos de gente que trataba de asegurarse, “conversando” a todos los candidatos. Esto explica la invasión de algunos lugares públicos que luego se vuelven privados. Los ranchos de la costa y otros lugares, otrora paseos públicos se ven ahora alambrados o incluso con construcciones que terminan por adueñarse de estos lugares.

Claro que encarar la tarea que corresponde, de acuerdo a la ley, es decir, recuperar estos espacios públicos, que debieran estar para todos los salteños y visitantes, donde supuestamente está prohibido acampar o hacer construcciones permanentes, y máxime alambrarlos, es una tarea “antipática” y no todos los políticos están dispuestos a encararla.

Puede haber diferentes situaciones, pero los espacios públicos, La Vasca, entre ellos, tienen una rica tradición y forman parte de un pasado que los salteños deberíamos de honrar y reconocer como parte de ese gran esfuerzo que han hecho nuestros antepasados para legarnos la ciudad que hoy tenemos.

No pretendemos usurpar nada, ni mucho menos perseguir o despojar arbitrariamente a alguien que tenga derechos, pero entendemos que en estos lugares que hayan sido declarados o no patrimonio departamental, nadie, que no sea el gobierno departamental puede abrogarse derecho alguno.

Ahora bien, si la desidia de los gobernantes, o la corruptela de algunos de ellos, ha permitido que haya personas que se instalen en estos lugares y pasado determinado tiempo en ellos, se consideran con derechos posesorios, es la ley la que debe pronunciarse.

En lo personal queremos ser muy claros. Llámese chatarrería, desarmadero o lo que sea, el adefesio que constituye esta montonera de pedazos de automóviles frente a La Vasca es una verdadera afrenta a nuestros antepasados.

Alberto Rodríguez Díaz