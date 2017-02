Que los recursos en la Policía son escasos es una afirmación que hemos escuchado desde hace muchos años. Mas diríamos. No recordamos nunca haber escuchado que fueran suficientes. No dudamos que siempre hayan sido escasos pero creemos que el tema es mucho más profundo y no se puede manejar sólo la superficialidad.

Por ejemplo: ¿Quién ha hecho un estudio de cuántos policías necesitaríamos para cubrir debidamente las necesidades de la población uruguaya en todo el territorio nacional? ¿Qué recursos humanos, tecnológicos y demás son los que se requieren para tener una eficiencia admisible? ¿Quién o qué organismo se encarga de fiscalizar la capacidad, eficiencia, profesionalidad y entrega en el cumplimiento del deber que ponen los efectivos policiales?

No tenemos dudas de que haya déficit de recursos de todo tipo y también, como se ha esgrimido en los últimos tiempos que la Policía no esté hoy debidamente respaldada y por lo tanto se sienta insegura a la hora de cumplir con su trabajo.

Esto no significa que se respalde cualquier tipo de exceso o abuso policial, que también los hay, sino que la Policía se sienta debidamente respaldada cuando vaya a cumplir con su labor. Aunque vamos a entendernos, la seguridad no significa amontonar policías, porque aún cuando tuviéramos un policía por cuadra, no tendríamos garantizada la seguridad.

Hoy vemos que la delincuencia avanza a diario. Cada vez hay más rapiñas armadas, más armas en la calle, ya no existen códigos y lo que vemos es que hay muy poca respuesta, vale decir, los delitos que se aclaran son pocos, aunque algunos se aclaran y los delincuentes avanzan día a día en cuanto al uso o mejor dicho el maluso de las nuevas tecnologías que hoy les permiten concretar sus fechorías con mayor facilidad. Precisamente las comunicaciones a través de la telefonía móvil es uno de los elementos que han facilitado sus nefastas acciones.

Es que los intereses comerciales han primado sobre los intereses de la población en general y la telefonía, elemento determinante, no tiene control alguno, salvo que lo autorice un juez.

Como se verá, el tema es mucho más profundo de lo que se ve a simple vista y aún a riesgo de banalizarlo debemos decir que esencialmente tiene dos patas. Una brindar todo el respaldo necesario a la Policía en su función. La otra –tan importante como esta – es controlar y verificar que no haya excesos en el cumplimiento de esta labor.

Sólo así tendremos una Policía respetada y respetable.

Así pensamos.