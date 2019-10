Para entender lo que ha sucedido en la alcaldía de San Antonio, hay que poner todo sobre la mesa y analizar los aspectos lo más fríamente posible.

Barla, un hombre profundamente vinculado a San Antonio se ha manejado y se maneja con criterios que no han sido actualizados y por lo tanto permanecen funcionando como si estuvieran en décadas atrás, en épocas en que quienes representaban al gobierno departamental en el lugar eran verdaderos “dueños” de las decisiones.

En el caso que nos ocupa, Barla representa al partido que se ha levantado como el principal opositor del actual gobierno departamental y por lo tanto, es entendible que haya fricciones, que haya posiciones enfrentadas, como las hubo siempre en situaciones similares.

En este contexto si la reparación de calles y las mejoras edilicias del municipio han sido relegadas hasta este momento, en que se pretende hacerlo para mostrarlo, es entendible y hasta compartible la posición del alcalde, nunca la acción.

En cambio si se ha especulado precisamente para tomar esta posición llegado el momento, no es compartible para nada y nunca.

En este aspecto hay que saber que cada municipio tiene su maquinaria propia para encarar estas obras y tienen sus funcionarios para hacerlo, además de determinados recursos, que los municipios consideran totalmente escasos y los gobiernos, tanto nacionales, como departamentales sostienen que son los que corresponden de acuerdo a las posibilidades de recursos del país y del departamento.

Que estos hechos hagan explosión en épocas electorales es algo totalmente habitual. Para nosotros, existen algunos aspectos determinantes en estos casos. Las mejoras y reparaciones tanto en la ciudad como en los municipios no se deben hacer según la fuerza del reclamo, si no de acuerdo a una planificación razonable, planeada y otorgadas las prioridades que correspondan.

Si este fue el caso, es absolutamente compartible y la reparación intentada ha sido y es lo que debió hacerse.

Obrar como si fuéramos los dueños de un municipio es mala cosa y la Justicia es la indicada para determinar en qué medida se han violado los bienes y derechos de las demás personas e incluso de los uruguayos que tenemos que pagar estos bienes, y su reparación.

Ninguna autoridad es dueña de una localidad y eso hay que entenderlo y respetarlo. Se supone que una autoridad política debe enfocar su tarea en trabajar todo lo que considera positivo para su comunidad y debe -en nuestro criterio- de denunciar y dar a conocer las acciones que puedan esconder segundas intenciones, pero nunca poniendo en riesgo la vida y los bienes de los demás.

A.R.D.