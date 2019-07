El tema del futuro de la denominada prensa en papel (no conocemos otra “prensa” estrictamente hablando), aunque por extensión se incluya en el término también a la radio y la televisión, es uno de los temas más analizados y discutidos de nuestros días.

Hay quienes “predicen” el fin de los diarios en papel y para ello se refieren a grandes periódicos que han dejado de imprimir en papel para dedicarse a sus ediciones “digitales”.

Pero no nos contamos entre ellos y trataremos de explicarnos. En primer lugar porque no se debe confundir el denominado “soporte” (o sea el sistema en el cual se entrega el producto) con el contenido y la forma de tratar a éste.

En cuanto a el soporte, es innegable que hoy la tecnología es muy diferente e incluso no puede desconocerse el avance de los denominados “periódicos digitales”. De toda forma está muy extendido el concepto de que una información no resulta verdadera hasta que no se la ve escrita o publicada en un diario o una revista de papel.

Es falso predecir el fin de la prensa en papel por la irrupción y el avance de las nuevas tecnologías y sobre todo por la lectura en pantalla. Lo que se desprende de esta realidad innegablemente es que la prensa en papel toda, está obligada a tener ediciones digitales, para informar con inmediatez de los hechos más notorios a la comunidad que sirve.

Es innegable que un diario “tradicional” que se limite a informar el día siguiente, aunque lo haga de la mejor forma, incluyendo el contexto de una noticia, la opinión propia del diario y demás, verá reducida su llegada a la comunidad y sobre todo disminuida su incidencia en cuanto a la formación de opinión.

Para nosotros la esencia de la comunicación sigue siendo la misma de siempre. La formación, y el profesionalismo periodístico, que redundan en la credibilidad, no sólo del medio, sino de la persona en particular, es para nosotros la cuestión de fondo.

Para nuestro gusto, la experiencia no otorga credenciales en este aspecto, si no está acompañada por la sapiencia de quienes se han formado, preparado y adquirido los conocimientos correspondientes, que tienen que ver con la “ciencia” de la comunicación social en nuestros días.

Un “comunicador” por más que se pase su vida en un diario, tendrá conocimientos periodísticos serán limitados. Se reducirán a algunos aspectos específicos del sentido común.

Sin embargo, un periodista formado, que haya adquirido los conocimientos debidos a nivel académico, y los haya enriquecido con la experiencia del ejercicio de la profesión estará en condiciones de informar con veracidad, de ubicar al lector frente a un tema y eso se llama: credibilidad, el tesoro más grande al que pueda aspirar un periodista.

A.R.D.