Lo primero a tener en cuenta hoy es que creemos que la gran mayoría de los políticos uruguayos a entendido que no es hora de hacer política partidaria, aunque todo lo que hace el ser humano está orientado por determinadas ideas y por lo tanto a la hora de las decisiones se toman teniendo en cuenta en el fondo hacia dónde van, a quien o quienes favorecen y a quienes desfavorecen determinadas decisiones.

Pero entendemos que hay momentos para todo y quien antepone esto, hoy en una situación de emergencia, hace mal, está equivocado, y no seamos ingenuos, cuando hay opciones y una de estas favorece sus propias ideas, es probable que todos lo pensemos y optemos por esta solución.

Pero no es hora de anteponer nuestras propias convicciones. Cuando lo que nos favorece es notoriamente menos favorable para el bien común no debemos hacer pesar nuestras propias convicciones, sino el bien común, y adoptar las que más favorezcan al pueblo.

Decimos esto porque a pesar de que no es este el momento para hacerlo, hemos notado como notoriamente detrás de la situación de emergencia, de la situación crítica que se vive, se desarrolla un silencioso enfrentamiento político partidario.

Si las medidas adoptadas por el flamante gobierno uruguayo son las acertadas o no lo dirá el tiempo y los resultados. No se puede ignorar la complejidad de esta situación que vive el planeta entero, ya no sólo el Uruguay.

Como tampoco se puede ignorar, por honestidad que habrá consecuencias y no serán favorables precisamente.

Es probable que las medidas adoptadas por Uruguay – su gobierno- tengan aciertos y errores, como cualquier actividad humana, sean suficientes o insuficientes. La academia de científicos se ha mostrado en desacuerdo, porque a su entender son insuficientes. Sin embargo la mayoría del pueblo uruguayo – a juzgar por la encuesta conocida – está de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias sociales que tendría lo que piden los científicos de un confinamiento total obligatorio.

Es que la mayoría de la población no cree que el Estado sea capaz de responder a las necesidades de los que más lo necesitan, con la premura y la simpleza que se hace necesario en estas circunstancias.

No nos equivoquemos entonces. No se trata tanto de determinar si las medidas son las más justas, necesarias o las más adecuadas, sino de asumirlas y sobre todo de ponerlas en práctica, aunque no las compartamos plenamente. Ya llegará el momento de discutirlas….

Se llama “grandeza”

A.R.D.