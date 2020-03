En estas columnas sosteníamos ayer que seguramente habrá un antes y un después del covid-19 (coronavirus), porque como sucedió con atentado de las torres gemelas, el 11 de setiembre del 2001, habrá de cambiar muchas cosas en el planeta.

Para un presidente de la República, por ejemplo, significa revelar que capacidad tiene para ser un “piloto de tormentas”, porque la pandemia que afecta al planeta en estos momento, no es otra cosa que una “tormenta”, imprevista y la forma en que la superemos será determinante.

A un presidente puede catapultarlo como un excelente conductor en las tempestades o bien sucumbirlo, sepultarlo por las medidas que adopte para superar el estado de emergencia.

No tenemos ninguna duda que recién comenzamos a enfrentar esta “tormenta”, cuyas principales consecuencias económicas al menos aún están por llegar y serán nefastas.

No podemos ocultar que algunas de las medidas adoptadas al menos al momento de escribir estas líneas por el presidente uruguayo nos han sorprendido gratamente, sobre todo porque no siguen el padrón de lo que venía haciendo su partido.

Nos explicamos, la idea de rebajar los sueldos más altos dela administración pública a los generales (r) del ejército, había sido rechazada una y otra vez con diferentes argumentos. Hoy se la adopta sin consulta alguna en forma obligatoria y en principio por dos meses.

Seguramente es cierto que no se puede tomar como una actitud solidaria, porque que sepamos la solidaridad no puede ser obligatoria, sino surgida voluntariamente. Compartimos plenamente de que esta medida fuera extendida a otros sectores, como el parlamento, el Poder Ejecutivo y entendemos (la nota fue escrita cuando aún no se conocían otros detalles) y entendemos que aún falta extenderlas. Nadie que reciba más de 80 mil pesos líquidos al mes puede sentirse perjudicado porque se lo obligue a aportar solidariamente por unos meses.

En principio podemos decir que más de 15 días después de la aparición de pandemia en el país, hemos visto y compartido las medidas adoptadas. Creemos que no alcanzan y creemos también que por fortuna la plaga comenzó lejos en Asia y Europa y por lo tanto nos dio tiempo para tomar algunas medidas que seguramente serían muy diferentes si hubieran comenzado por el sub continente que habitamos.

Todavía falta mucho, tendremos seguramente mucho tiempo para esperar y ver qué es lo que pasa, pero una primera lectura ya nos ha dejado: los efectos de la globalización no son todos beneficiosos…

A.R.D.