Que en estos momentos Salto está sometido a un tema de alta inseguridad por las raterías, robos de motos y también rapiñas armadas, nadie lo duda, pero lo que nos interesa observar es el tema en profundidad.

Esta situación coincide con un momento en que el principal comando de la Jefatura de Policía se halla acéfalo. Habiendo renunciado el jefe de Policía, habiendo pedido pase a retiro el subjefe que ocupara interinamente el cargo, el mando principal de la Jefatura enfrenta problemas.

Lo admiten las propias autoridades del departamento que se muestran preocupadas por la cantidad de arrebatos y rapiñas armadas que concretan fundamentalmente los denominados “motochorros”, gente que se mueve casi que abiertamente en motos, vehículos que generalmente han robado y desarmado o desfigurado para desaparecer rápidamente.

Pero vamos a entendernos, este auge delictivo en momentos en que el departamento se apresta a vivir una de las semanas de carnaval más exitosas de varios años a esta parte en materia de turistas, es al menos llamativo.

El daño que puede causar la inseguridad a las posibilidades del departamento, al esfuerzo por recibir debidamente al visitante y darle los mejores servicios que se esperan, es muy grande.

Siempre dijimos que la seguridad es el elemento determinante para cualquier sistema político y sobre todo para un gobernante. Cuando la población se siente desprotegida, a merced de la delincuencia inmediatamente culpará de ello a las autoridades gobernantes, Policía, Ministerio del Interior, Intendente y demás, reclamando a viva voz una solución…

Al mismo tiempo los líderes políticos obviamente que recogerán las inquietudes de la población y trabajarán sobre ellas para arrimar agua a su molino.

No significa esto que no existan problemas, que no haya por ejemplo en estos momentos un problema altamente preocupante en Salto. Lo que queremos decir es que es necesario ver el problema en su conjunto, saber en qué medida es real y concreto, quién está haciendo lo posible por enfrentarlo y quién está “mirando para otro lado”, pensando en que esta situación puede resultar favorable a sus intereses.

¿Por qué por ejemplo hay gente merodeando en las inmediaciones de los cajeros automáticos y seguramente “marcando” a quienes salen de ellos para seguirlos? ¿Nadie repara en ello?.¿No hay suficientes policías para realizar una labor preventiva? ¿No se puede obviamente que proteger a cada ciudadano individualmente, pero hoy es necesario usar debidamente la tecnología a nuestro favor y no permitir que sea una herramienta más para los delincuentes.

En estos casos en que urge tomar medidas, adoptar una solución “presionada” directa o indirectamente por quienes están atrás de la situación, y quizás en alguna medida fomentándola, puede llevar a cometer errores gruesos, garrafales diríamos, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad.