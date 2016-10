En el transcurso de la interpelación llevada adelante ayer en el Parlamento, al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, este en referencia a la oposición sostuvo “no les interesa la seguridad, sino el rédito político que puedan sacar” (de los cuestionamientos…)

Entendemos que lamentablemente en parte le asiste razón al ministro. Si bien es el principal responsable de una parte de la seguridad nacional. Esta no sólo depende esencialmente del ministerio, sino de todos los uruguayos. Mientras no entendamos estos no podremos mejorar la seguridad en el país.

A veces hay cosas aparentemente muy distantes del tema, como es la educación, la salud, la vivienda, que para muchas personas “nada tienen que ver” con la seguridad y sin embargo están en la esencia misma del problema.

En ocasiones como la actual, en la que algunos problemas de violencia en el deporte y otras manifestaciones masivas han desencadenado todo un “clima” de condena que es entendible, aunque muchas veces no se trata más que de una reacción impulsiva, de las que “hacen mucho ruido”, pero como toda tempestad rápidamente desaparece, no se ve más que las consecuencias inmediatas.

Hoy vemos los baleados, los heridos y los incidentes de violencia que se registran no sólo en el deporte, aunque esto no es justificación alguna para que haya violencia en el deporte y apuntamos directamente a quien tiene la responsabilidad de prevenir y reprimir la violencia.

Como si esta fuera la fórmula mágica para conseguir mayor seguridad. Los legisladores y los políticos en general se sienten “más allá del bien y del mal…” en la materia, como si no fueran quienes tienen la responsabilidad de hacer las leyes que a veces tienen “resquicios” que sirven a los delincuentes para escapar a las mismas.

Como que no fueran quienes tienen la responsabilidad de prever los fondos para que tanto la Policía como la Justicia tenga los recursos adecuados y suficientes para trabajar en seguridad…

No es una cuestión de ricos y pobres, de gente intelectualmente formada o de ignorantes. Estos son sólo algunos aspectos que a veces inciden y a veces no, pero además no son intrínsecos al tema.

La labor de un ministro es sólo parte del problema. Seguramente que tiene mucho que ver en él, pero creer que cambiando un ministro o estableciendo sanciones “ejemplarizantes” bastará para darnos más seguridad es equivocarnos.

En materia de seguridad sólo hay una forma de salir adelante y es asumiendo juntos, toda la población que pretenda trabajar y desenvolverse en paz y con tranquilidad para sembrar hoy las bases que mañana nos darán seguridad.

Alberto Rodríguez Díaz