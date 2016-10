La afirmación, por parte del diputado (salteño) por Montevideo, Felipe Carballo, de que los gerentes de la AFAP República, ganan ¡800 mil pesos por mes!, es demasiado grave como para dejarla pasar por alto.

Más allá de si son 800 o 500 mil, como sostienen otras fuentes, es realmente vergonzoso para los uruguayos que en algunos casos, como se ha revelado, tras aportar obligatoriamente al sistema de las AFAP, se encuentran con que ganarán mucho menos de lo que recibirían si se hubieran jubilado por el BPS. En algunos casos – según se afirma – son cifras ridículas, como la de un trabajador rural de Soriano que recibe 2 pesos (dos pesos) por mes de renta AFAP y algo así como 26 mil por la jubilación del BPS (según publicó ayer El País).

Pero además hay miles de uruguayos, conocidos como “los cincuentones” que en estos momentos están luchando para que el Estado les reconozca derechos que han perdido al ser “empujados” obligatoriamente a una AFAP y hoy recibirían mucho menos de lo que hubieran recibido si hubieran seguido aportando exclusivamente al Banco de Previsión Social.

Más allá de que se pudiera argumentar que el sistema fracasó debido a que no se implementó como querían las empresas involucradas, creemos que es necesario abrir los ojos y revisar lo actuado ¿Quién ganó con este sistema? ¿Adónde fue a parar el dinero? ¿Quién o quienes impulsaron su aprobación?

Como se recordará el sistema de las AFAP fue plebiscitado y el plebiscito aprobó el proyecto, por lo tanto hay mucho para revisar porque algunos – que hoy son “invisibles” no aparecen y son quienes primero tendrían que dar explicaciones.

Recordamos que tiempo atrás se entabló una polémica por el hecho de que un gerente de banco semi estatal ganaba poco más de 5 mil dólares por mes. Luego de idas y venidas, se explicó que en la banca privada el sueldo era mayor y por lo tanto se entendía que necesariamente había que pagar esta suma para poder conseguir una persona capaz, y debidamente preparada para desempeñar la función.

Ahora bien, en este caso siempre según “El País”, los gerentes de las AFAP privadas ganan menos. ¿En qué quedamos? A la cotización actual del dólar, los 800 mil pesos son algo así como 28.000 mil dólares por mes. ¿Es esto admisible cuando hay tantos uruguayos manifestando por las migajas que les tira el sistema?

Blancos y colorados también se han sumado a esta investigación, sosteniendo que ya habían solicitado información al respecto, pero lo peor que podría hacerse sería politizar este tema. Aquí no se trata de colores políticos, sino de honestidad y sentido común y si la información es verdadera, sencillamente estamos ante una situación vergonzosa.

Alberto Rodríguez Díaz