Sesenta años atrás un puñado de gente vinculada a la Iglesia Católica y pensando siempre en desarrollar y mejorar las condiciones de vida en el terruño, pensó en dar voz al mundo católico salteño, fundando EL PUEBLO, bajo el manto de una por entonces exitosa imprenta “Editorial Sarandí”.

La tarea le fue encomendada por mons. Alfredo Viola, a varias personas de prestigio en la comunidad.

La dirección del diario le fue encomendada a un talentoso profesor, Adolfo Silva Delgado, quien poco tiempo después se trasladaría a Montevideo para continuar una brillante carrera.

Se hizo cargo de la dirección, un joven y talentoso escribano, a quien en principio se había encomendado la secretaría de redacción, Enrique Agustín Cesio Blanc.

Los tiempos fueron cambiando y hubo que enfrentar mil avatares, de los que quienes subsistimos podemos decir hoy que se salió, no ileso, no sin rasguños, pero fueron superados.

Aquellos hombres que pretendieron acallar EL PUEBLO, apresarlo, destruirlo, fueron pasando y la historia ni siquiera los recuerda.

“La verdad en la caridad” fue el eslogan elegido por los fundadores de EL PUEBLO, premisa que se mantuvo por varias décadas. Surgió como un desafío a los poderosos intereses predominantes por entonces.

Posteriormente hubo que ir adecuándose a los tiempos y tratando de no dejar por el camino los valores que impulsaron su creación se llega hasta nuestros días.

Como una voz genuinamente salteña y teniendo muy presentes los valores que inspiraron su creación queremos seguir acompañando a los salteños como antes, como hoy, como siempre….

A.R.D.