Una de las discusiones inacabables de nuestros días, es si la izquierda uruguaya sigue siendo izquierda y “progresista”, reformadora y demás o si también se ha quedado en el tiempo y ha pasado a engrosar las filas de los conservadores.

A su vez se discute, a nuestro entender totalmente fuera de foco, si en los denominados partidos “tradicionales”, hay gente progresista, gente con ideas y ganas de reformular muchas cosas.

Etiquetar de esta manera a los partidos políticos, significa encasillarlos, ponerles un tipo de corsé, que no les permite salirse de él y esta simplificación es más facilonga de usar como argumento.

Obviamente que esto determina que de tanto en tanto surjan “alas” de izquierda en los partidos tradicionales, como también sectores denominados “de derecha” dentro del propio Frente Amplio, símbolo tradicional de la izquierda uruguaya.

Y entendemos que esta discusión es una pérdida de tiempo, banal y sin sentido, porque lo que debería verse y discutirse no es la postura ideológica, es decir si los partidos si alinean de un lado o del otro, sino en qué medida estamos parados en referencia a la denominada “globalización”, que no es otra cosa que un individualismo atroz.

Hoy todo está encaminado para que cada vez seamos más individualistas, más egoístas, compartiendo menos y tratando de abarcar más, aunque nos proclamemos como los campeones de la solidaridad social.

Cuando vemos sobre todo a los jóvenes inmersos en Internet, en sus audífonos, en las redes sociales, abstraídos de lo que pasa a su alrededor, es decir del mundo real, asumimos que vamos hacia un mundo individual donde cada uno vive para su interior, para su pequeño mundo y el entorno que elige, dejando absolutamente afuera a los demás.

No es esto precisamente lo que fomenta la democracia, la política bien entendida, que aboga por el bien común, que procura hallar caminos para que cada vez sean más las familias y las personas que vivan mejor, pero unidos y comprometidos con los destinos de su propio país.

Somos de los que añoramos aquellos barrios donde en las fiestas tradicionales los vecinos se juntaban, se saludaban y hasta se armaban bailes callejeros para disfrutar porque todos nos conocíamos y todos nos sentíamos unidos, cercanos y juntos.

Somos de los que añoramos la vecindad del compromiso, del vecino que encomendaba su casa y sus pertenencias al vecino cuando se iba de vacaciones.

Somos de los que entendemos que cuanto más nos involucramos y más nos comprometemos en lo social, hacemos más por la democracia porque creemos que siempre hay posibilidades de cambiar y mejorar las cosas si nos comprometemos más.

Si esto es ser conservador, entonces somos conservadores…

Alberto Rodríguez Díaz