La posibilidad de conformar una comisión investigadora para analizar todo lo actuado por el gobierno nacional hasta el momento en relación a la regasificadora, está originando duros enfrentamientos incluso internos en el partido de gobierno.

En tanto la posibilidad de investigar todo lo actuado en relación a ANCAP, ha pasado a manos de la Justicia, porque los parlamentarios opositores entienden que hay elementos suficientes para investigarlos a ese nivel.

El tema de las investigadoras es uno de los más polémicos, que viene desde hace mucho tiempo atrás.

En lo personal somos partidarios de las investigadoras, porque en realidad se está hablando de dineros del pueblo y por lo tanto cabe investigar hasta la última de las acciones de quienes los gastan, ¿en qué lo gastan? ¿ cómo lo gastan?. ¿por qué se elige una empresa y las posibles vinculaciones de la misma con el poder político.

Son apenas algunas de las interrogantes que siempre deberían ser respondidas tratándose de empresas públicas.

No ignoramos que muchas veces se han conformado comisiones investigadoras para hacer política. Para hacer mucho “ruido” con alguna pequeña irregularidad que incluso puede no arrojar rédito económico personal para nadie, ni siquiera para amigos de algún gobernante, pero sólo al sembrar sospechas se está sacando rédito político.

Aún así, somos de los que creemos que cuando se obra con transparencia y dentro de la ley no hay nada que temer, pero si algo se lo hace por amiguismo, por afinidad política o similar, entonces estamos ante una cuestión más grave que generalmente se oculta de la opinión pública y se maneja entre bambalinas.

Somos partidarios de las comisiones investigadoras siempre porque no se trata de investigar sólo cuando me conviene y tapar, mediante los votos, cuando no me conviene que se investigue mucho.

No me sirven los cantos de sirenas. No me sirven aquellos que se proclaman “campeones” de la honestidad y la transparencia en el manejo de la cosa pública, pero en los hechos, cuando han tenido que manejar la cosa lo han hecho muy lejos de esto.

Entendámonos bien. Somos partidarios que se investigue todo, ahora y siempre, porque mal que nos pese es la única forma de demostrar madurez y de dejar atrás el concepto de “república bananera”, con que se conoce a los países donde la opinión pública no tiene ni idea de cómo se maneja la cosa pública, porque es fácilmente engañada, sin que nadie se interese verdaderamente por llegar al fondo de la cuestión.