Primer Comando Capital es uno de los grupos delictivos formado en las cárceles brasileña. Días atrás debido supuestamente a diferencias con delincuentes paraguayos, presos en cárceles paraguayas, decapitaron a varios de estos y terminaron incendiando la cárcel.

El tema es que ahora se advierte al Uruguay de los planes de llegada de esta banda de criminales a nuestro país. Felizmente aún no parecen que hayan llegado, pero es una advertencia que no debe ser desaprovechada porque supuestamente tiene la seriedad suficiente como para ser tomada en cuenta.

No pretendemos salir a la caza de brujas, pero tampoco debemos dejar de lado el hecho que precisamente en el último intento de copamiento registrado el pasado fin de semana en una zona sanducera próxima a Salto, los delincuentes se desplazaban en un automóvil brasileño. Es mas el único delincuente muerto al volcar el coche que conducía era de nacionalidad brasileña y su acompañante capturado herido residente en Bella Unión, localidad artiguense limitante con Brasil.

¿Ha sido una señal? ¿Ha sido el primer hecho atribuible a este “comando”?. Nadie lo puede afirmar, ni descartar, pero hay algunas coincidencias que deben ser analizadas debidamente.

No pretendemos alarmar, pero si analizar debidamente la situación, porque no es el hecho de alarmar innecesariamente, pero tampoco de moverse ingenuamente como si nada pasara.

Para nosotros lo más inteligente es unirse y estar atentos a los movimientos delictivos, que por estos días abundan, para darles una respuesta acorde a lo que corresponde para cerrarles herméticamente la entrada al país.

Resulta difícil enfrentar la corrupción del dinero y se estima que esta organización criminal maneja muchos millones de dólares. Es por eso que no deberíamos cometer la torpeza de ignorar la advertencia porque a pesar de nuestros recursos limitados si sabemos usarlos y detectar a tiempo el peligro.

No estamos hablando de un riesgo lejano y remoto, porque Brasil queda al lado y su temática nos importa. Por lo tanto, cuando se habla de uno de los grupos criminales más temibles de los últimos tiempos y habiendo sido advertidos, entendemos que tenemos que tener todas las antenas dispuestas como única forma de impedirle la entrada al país.

En caso contrario, una vez operando en el Uruguay o presentes en nuestro medio será muy difícil controlarlos y es lo que no podemos permitir bajo ningún concepto.

A.R.D.