Aún asumiendo el riesgo que surge del hecho que no está todavía debidamente probado, llama poderosamente la atención la cantidad de entradas para el estadio que tenía en su poder el barrabrava de Peñarol que fuera blanco de más de 30 disparos, de los cuales sólo uno le impactó, en las últimas horas.

Esto confirma el hecho de las fisuras que existen en un tema de por sí complejo, como es de la seguridad y sobre todo en el fútbol.

Confirma también que cuando los directivos de las instituciones se rasgan las vestiduras sosteniendo que están interesados en conseguir el regreso de las familias al estadio y en terminar con las barras bravas, están mintiendo.

No caeremos en el análisis simplista de que sencillamente lo hacen interesados en mantener el actual estado de cosas.

Existe miedo, existen intereses, presiones y sobre todo, existe una situación de mafias que trafican nos sólo con droga, sino con entradas y con unas cuantas cosas más.

No sólo están involucrados los dirigentes, sino que estas mafias han logrado vaya a saber de qué manera, corroer el sistema de seguridad pública y en los estadios hay sitios reservados – como en la Amsterdam del Centenario – donde no ingresa nadie que no sea barrabrava “acreditado” ante estas mafias.

Entendámonos bien. El Uruguay tiene un enorme problema de violencia que trasciende el fútbol y el deporte todo y se instala en la sociedad, pero el tema de fondo es que no sólo existen violentos aislados, sino que hay verdaderas mafias, pandillas y organizaciones fuertemente armadas y pertrechadas que han “copado” determinados estratos de la sociedad y “mandan” a gusto y gana.

Lo que vemos de tanto en tanto son los coletazos de esta situación, las consecuencias de luchas violentas por territorio o por determinados “mercados” de sus andanzas, mientras que el miedo inmoviliza a muchos de los actores que deberían asumir el riesgo de hacer lo que les corresponde para erradicarlos.

Es necesario entender que si no hay compromiso de nuestra parte no habrá salida y esta requiere de asumir riesgos, mal que nos pese a esto no llegamos por generación espontánea, sino porque ha habido gente que intencionalmente les ha abierto la puerta para que se instalen entre nosotros, quizás llevados por la falsa premisade que nos servirán de defensa llegado el momento, aunque siga haciéndose la distraída y sosteniendo “yo no fui”.

Alberto Rodríguez Díaz